На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Щелкунчик и мандарины. Как похорошела Москва к Новому году

true
true
true
,

Столицу вовсю украшают к новогодним праздникам. Площадь перед Большим театром, билеты в который на «Щелкунчика» разлетаются за минуты, превратилась в сцену из произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. На заснеженных деревьях прячутся Щелкунчик и Мышиный король, а над лесом парит воздушный шар из сказочного Конфитюренбурга.

На Арбате установили новогоднюю инсталляцию — гигантские весы с мандаринами. Там же построили целый павильон-мандарин. Перед главным входом в Парк Горького заработала ярмарка, которая располагается в вагонах новогоднего поезда.

У памятника Федору Достоевскому возле Российской государственной библиотеки поставили большие латунные лампы с зелеными абажурами, а рядом — стопки книг.

Большинство опрошенных (88%) считают, что именно нарядное зимнее убранство делает Москву особенным направлением для отпуска зимой, сообщал ВЦИОМ. Образ утопающего в огнях сказочного города стал не просто визуальным, а эмоциональным брендом российской столицы.

Лучшие кадры – в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами