Щелкунчик и мандарины. Как похорошела Москва к Новому году

Столицу вовсю украшают к новогодним праздникам. Площадь перед Большим театром, билеты в который на «Щелкунчика» разлетаются за минуты, превратилась в сцену из произведения Эрнста Теодора Амадея Гофмана. На заснеженных деревьях прячутся Щелкунчик и Мышиный король, а над лесом парит воздушный шар из сказочного Конфитюренбурга.

На Арбате установили новогоднюю инсталляцию — гигантские весы с мандаринами. Там же построили целый павильон-мандарин. Перед главным входом в Парк Горького заработала ярмарка, которая располагается в вагонах новогоднего поезда.

У памятника Федору Достоевскому возле Российской государственной библиотеки поставили большие латунные лампы с зелеными абажурами, а рядом — стопки книг.

Большинство опрошенных (88%) считают, что именно нарядное зимнее убранство делает Москву особенным направлением для отпуска зимой, сообщал ВЦИОМ. Образ утопающего в огнях сказочного города стал не просто визуальным, а эмоциональным брендом российской столицы.

Лучшие кадры – в фотогалерее «Газеты.Ru».