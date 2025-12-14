15 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

15 декабря свой праздник отмечают военнослужащие радиотехнических войск ВКС РФ. В мире празднуют День чая и День Заменгофа, создателя искусственного языка эсперанто. Православные верующие сегодня вспоминают ветхозаветного пророка Аввакума, автора книги пророчеств, где он предсказал приход Мессии. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 декабря

День Радиотехнических войск ВКС России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие, в чьи задачи входит полный радиотехнический контроль неба. Это «глаза и уши» российской армии. С помощью современных технических средств они ведут радиолокационную разведку, обеспечивают информацией боевые расчеты, вовремя вычисляют приближение воздушных и надводных целей.

Этот род войск создан 15 декабря 1951 года на основе службы раннего обнаружения самолетов противника. Первоначально он назывался «Радиотехнические войска воздушного наблюдения, оповещения и связи». Дата считается днем рождения радиотехнических войск.

День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей

Памятная дата появилась по инициативе Союза журналистов России в 1991 году. Поводом стала трагедия в Костайнице, произошедшая во время Хорватской войны. Тогда попали в засаду и были убиты корреспондент Центрального телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной.

Дата напоминает обществу о том, что профессия журналиста считается одной из самых опасных в мире. Операторы, корреспонденты и репортеры часто рискуют жизнью при исполнении профессионального долга. Происходит это не только в ходе военных конфликтов, но и в мирное время при расследовании криминальных инцидентов.

В этот день в разных городах страны проходят памятные мероприятия. В подмосковных Бронницах откроется выставка «Кто пишет историю», а на телебашне Симферополя появится памятная надпись и изображение свечи.

День чая

Праздник ежегодно отмечают в странах, являющихся ведущими мировыми производителями чая. Среди них — Индия, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Китай. В честь праздника проводятся мероприятия, популяризирующие культуру употребления этого древнего напитка, и профильные форумы производителей.

close tasha0102/Shutterstock/FOTODOM

День Заменгофа

Знатоки эсперанто самого распространенного в мире искусственно сконструированного международного языка отмечают сегодня день рождения создателя языка — польского врача, лингвиста Людвига Заменгофа, также известного под псевдонимом Доктор Эсперанто. Заменгоф полагал, что межнациональные конфликты, ненависть и предрассудки возникают из-за отсутствия понимания между людьми. Эту проблему он пытался решить созданием единого для всех языка. В 1887 году вышел его первый учебник по эсперанто.

Дату празднуют с 20-х годов прошлого века. Эсперантисты в этот день проводят встречи и обмениваются презентами — чаще всего это книги на эсперанто.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 декабря в других странах

День Королевства — Нидерланды. В 1954 году королева Нидерландов Юлиана подписала Хартию королевства — рамочную конституцию федеративного государства, объединяющего европейские Нидерланды, американские Арубу, Кюрасао и Синт-Мартен. День Королевства не является государственным праздником. Но с 2005 года в этот день проходит масштабный концерт, посвященный теме солидарности. С 2008 года к этой дате приурочена церемония натурализации новых граждан.

День ношения жемчуга — США. Необычный праздник придумала автор бестселлеров Дианна Букерт. Она предложила надевать жемчуг без повода — как символ победы над трудностями и невзгодами. Этот день — повод достать из шкатулки бабушкино ожерелье и «выгулять» его.

Религиозные праздники 15 декабря

День памяти пророка Аввакума

Святой пророк Аввакум был одним из двенадцати малых пророков авторов небольших ветхозаветных книг пророчеств. Он жил около 650 года до н.э. предположительно в Иерусалиме и предрек множество событий. Среди них — падение Иерусалимского храма, пленение более 10 тыс. иудеев вавилонянами и последующее их возвращение на родину.

В период разрушительной войны с Вавилоном пророк отправился в Аравию, где с ним произошло чудо. Однажды он нес еду жнецам, Ангел Господень подхватил его и в мгновение ока перенес в Вавилон. В это время там находился в голодном заточении пророк Даниил. Пищей жнецов Аввакум накормил пророка.

Когда война с вавилонянами подошла к концу, пророк Аввакум вернулся на родину и умер в глубокой старости.

close Пророк Аввакум Renata Sedmakova/Shutterstock/FOTODOM

Православная церковь 15 декабря также чтит память: • преподобного Афанасия, затворника Печерского, в Ближних пещерах и другого преподобного Афанасия, затворника Печерского, в Дальних пещерах;

• мученицы Миропии Хиосской;

• преподобных Иоанна, Ираклемона, Андрея и Феофила;

• преподобных Исе (Иессея), епископа Цилканского;

• святого Стефана Уроша V, царя Сербского;

• священномученика Матфея Александрова, пресвитера

и других.



В этот особо почитают икону Божией Матери «Геронтисса».



Народные праздники и приметы 15 декабря

День Аввакума

В этот день на Руси почитали пророка Аввакума. В народе считали, что молитва святому поможет обрести крепкий сон. А еще Аввакума просили о защите жилища от нечистой силы.

День полагалось провести спокойно, за приятными домашними занятиями. Тяжелая работа, равно как и шумное веселье, были под запретом. Плохой приметой считалось отправиться на улицу в одежде с дырявым карманом — через дырку могли «сбежать» удача и деньги.

Приметы

Много снега на Аввакума — к обильному росту трав летом.

Птицы на ветках нахохлились — грянут сильные морозы.

Кошка свернулась в клубок — грядет сильное похолодание.

Небо вечером алое — к ветреному дню.

Какие исторические события произошли 15 декабря

1791 год — в США вступил в силу Билль о правах — поправки к конституции, закрепившие основные гражданские права: свободу совести, слова, печати, собраний, ношения оружия и другие.



— в США вступил в силу Билль о правах — поправки к конституции, закрепившие основные гражданские права: свободу совести, слова, печати, собраний, ношения оружия и другие. 1917 год — в Красной Армии появился первый отличительный знак — красная звезда.



— в Красной Армии появился первый отличительный знак — красная звезда. 1918 год — в Вильнюсе провозглашена советская власть.



— в Вильнюсе провозглашена советская власть. 1939 год — в США вышел на экраны фильм «Унесенные ветром».



— в США вышел на экраны фильм «Унесенные ветром». 1970 год — впервые космический аппарат совершил мягкую посадку на другой планете: советская межпланетная станция «Венера-7» благополучно села на поверхность Венеры.

«Порвался парашют»: как СССР покорил Венеру Полвека назад СССР запустил к Венере станцию, впервые мягко севшую на поверхность планеты и... 17 августа 15:16

Дни рождения и юбилеи 15 декабря

В 37 году родился Нерон — римский император, последний представитель династии Юлиев-Клавдиев.



— римский император, последний представитель династии Юлиев-Клавдиев. В 1802 году родился Янош Бойяи — венгерский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии.



— венгерский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии. В 1832 году родился Александр Гюстав Эйфель — французский инженер-строитель, ставший популярным после постройки в Париже металлической башни. Она стала самым узнаваемым техническим сооружением XIX века и названа в честь своего создателя.



— французский инженер-строитель, ставший популярным после постройки в Париже металлической башни. Она стала самым узнаваемым техническим сооружением XIX века и названа в честь своего создателя. В 1907 году родился Николай Никитин — советский архитектор, автор проекта Останкинской башни и композиции «Родина-мать зовет!» в Волгограде (вместе со скульптором Е.В. Вучетичем).



— советский архитектор, автор проекта и композиции «Родина-мать зовет!» в Волгограде (вместе со скульптором Е.В. Вучетичем). В 1917 году родился Павел Головачев — советский военный летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза.



— советский военный летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза. В 1923 году родился Фримен Дайсон — американский физик-теоретик, один из создателей квантовой электродинамик, популяризатор астрономии.

«Горжусь тем, что я еретик»: умер физик Фримен Дайсон Автор концепции сфер Дайсона, известный физик и популяризатор астрономии Фримен Дайсон скончался в США... 29 февраля 09:15

Кто отмечает дни рождения

83 года исполняется Екатерине Шавриной — советской и российской певице, народной артистке РФ.

close Юрий Сомов/РИА Новости