В США задержали стрелка в Брауновском университете

Reuters: в США задержан подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете
Подозреваемый в стрельбе в Брауновском университете в городе Провиденс (штат Род-Айленд, США) задержан и находится под стражей. Об этом сообщает Reuters.

Западные СМИ идентифицировали мужчину как 24-летнего ветерана армии США Бенджамина Эриксона, ранее проживавшего в Висконсине. Военные чиновники подтвердили журналистам, что некий Бенджамин У. Эриксон служил пехотинцем в армии США с мая 2021 года по ноябрь 2024 года, уволившись из вооруженных сил в звании специалиста, он так и не был отправлен в зону боевых действий. Однако подтвердить, является ли этот гражданин задержанным по делу о стрельбе в университете, источник не смог.

Начальник полиции Провиденса Оскар Перес заявил на пресс-конференции, что задержанному около 20 лет. Дополнительные подробности он сообщать отказался.

Стрельба в учебном заведении произошла 13 декабря. В ходе атаки два человека не выжили, а девять получили ранения. Практически все жертвы — студенты университета. По информации журналистов, семеро из раненых находятся в тяжелом состоянии. После совершения преступления злоумышленник скрылся и находился в розыске.

Ранее безоружный прохожий задержал одного из стрелявших на пляже в Сиднее.

