Инфлюенсеры массово возвращаются в TikTok

TikTok стал одной из самых быстрорастущих площадок инфлюенс-маркетинга в 2025 году: число блогеров, предлагающих рекламные интеграции, за год увеличилось в шесть раз. При этом TikTok сохраняет самый низкий CPV среди вертикальных форматов — 1,26 рубля, что делает его наиболее выгодным каналом для размещений. Такие данные представлены в ежегодном исследовании коммуникационного агентства Win2Win Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На фоне запрета рекламы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бюджеты брендов сместились в другие соцсети, в том числе в TikTok. По оценке Роскомнадзора, за период январь — апрель 2025 года рекламные инвестиции в площадку увеличились почти в четыре раза и по итогам года этот тренд сохранится. На фоне внутренних ограничений платформы аудитория продолжает расти. Формально TikTok не запрещен в России, однако политика самой площадки ограничивает еще более динамичный рост и заставляет рекламодателей аккуратнее подходить к интеграциям.

Средняя стоимость вертикальных видео в 2025 году выросла на всех площадках по сравнению с 2024 годом. В TikTok средний CPV увеличился до 1,26 рубля (+18,9%), на YouTube Shorts — до 1,30 рубля (+78,1%), в VK Клипах — до 3,00 рублей (+15,8%), а в Telegram — до 4,42 рубля (+36,4%). Длинные форматы также подорожали: в VK Видео — до 0,89 рубля (+32,8%), на YouTube — до 1,74 рубля (+28,9%).

Фотопосты — самый массовый формат на рынке инфлюенсер-маркетинга, особенно после блокировки Instagram, — также заметно подорожали. В Telegram их средняя стоимость выросла с 2,59 до 3,49 рубля (+34,7%), а в VK — с 2,46 до 3,53 рубля (+43,5%).

«Увеличение числа блогеров, предлагающих TikTok, в шесть раз — показательный сигнал: интерес к платформе растет, несмотря на нюансы. Бренды пока осторожны, но мы отмечаем рост интереса к размещениям на этой площадке и прогнозируем, что в 2026 году спрос может увеличиться», — говорит Екатерина Пикерсгиль, генеральный директор коммуникационного агентства Win2Win Communications.

