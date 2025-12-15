Японские зоопарки впервые за полвека останутся без панд

Япония из-за обострения отношений с КНР впервые с 1972 года останется без панд

Из-за обострения отношений между Пекином и Токио японские зоопарки впервые за 54 года останутся без панд. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

Сейчас на территории Японии находятся две панды-близнецы, которые арендованы Японией у Китая, самец Сяо-Сяо и самка Лей-Лей. Животные являются главной достопримечательностью зоопарка Уэно в Токио. В январе будущего года обе панды будут возвращены в Китай, так как закончится срок их аренды.

В связи с этим в Японии опасаются, что страна впервые с 1972 года может остаться без панд. В настоящее время заключение нового соглашения об аренде представляется весьма маловероятным из происшедшего обострения японо-китайских отношений.

В ноябре премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио развернет силы самообороны, если КНР попытается установить контроль над Тайванем.

В ответ официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь заявил, что Япония потерпит сокрушительное поражение, если решится применить военную силу в ситуации вокруг Тайваня.

Ранее в КНР анонсировали передачу пары больших панд одной из стран Европы.