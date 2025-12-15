Эксперты назвали провальные схемы заработка на недвижимости в 2025 году

РИА Новости: флиппинг и покупка жилья под реновацию больше не приносят дохода

Три ранее популярные схемы заработка на недвижимости перестали быть прибыльными в 2025 году. Об этом рассказали эксперты рынка в беседе с РИА Новости.

Аналитики констатируют, что схема с флиппингом — покупкой квартир в плохом состоянии под ремонт и последующей перепродажей — перестала работать. Резкий рост стоимости материалов и ремонтных работ, а также высокие ипотечные ставки на уровне 17–22% полностью свели на нет маржу, которая раньше достигала 20–30%.

Еще одной неудачной стратегией стала покупка жилья в Москве в домах, включенных в программу реновации. Идея купить дешево до расселения и продать дорого после получения новой квартиры сталкивается с рисками затягивания сроков переселения и избыточным предложением в обновленных районах, что давит на цены.

Третьей провальной схемой эксперты называют инвестиции в апартаменты в проектах редевелопмента бывших промышленных зон. Ужесточение контроля за незаконным переводом нежилых помещений в жилые, юридические риски, включая возможный снос, а также отказ банков выдавать ипотеку на такие объекты отпугнули покупателей и обесценили эту модель инвестиций.

«Стоимость ремонтных работ выросла в 2–2,5 раза, материалы подорожали на 50–80%, а ипотечные ставки под 17–22% сильно снизили платежеспособный спрос», — пояснил член совета директоров SimpleEstate Артем Цогоев о провале флиппинга.

Эксперты, опрошенные агентством, представляют ведущие риелторские компании, аналитические и инвестиционные платформы. Их оценки основаны на данных рынка недвижимости в 2025 году, который столкнулся с высокими ставками по кредитам и ужесточением регулирования.

