На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперты назвали провальные схемы заработка на недвижимости в 2025 году

РИА Новости: флиппинг и покупка жилья под реновацию больше не приносят дохода
true
true
true
close
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Три ранее популярные схемы заработка на недвижимости перестали быть прибыльными в 2025 году. Об этом рассказали эксперты рынка в беседе с РИА Новости.

Аналитики констатируют, что схема с флиппингом — покупкой квартир в плохом состоянии под ремонт и последующей перепродажей — перестала работать. Резкий рост стоимости материалов и ремонтных работ, а также высокие ипотечные ставки на уровне 17–22% полностью свели на нет маржу, которая раньше достигала 20–30%.

Еще одной неудачной стратегией стала покупка жилья в Москве в домах, включенных в программу реновации. Идея купить дешево до расселения и продать дорого после получения новой квартиры сталкивается с рисками затягивания сроков переселения и избыточным предложением в обновленных районах, что давит на цены.

Третьей провальной схемой эксперты называют инвестиции в апартаменты в проектах редевелопмента бывших промышленных зон. Ужесточение контроля за незаконным переводом нежилых помещений в жилые, юридические риски, включая возможный снос, а также отказ банков выдавать ипотеку на такие объекты отпугнули покупателей и обесценили эту модель инвестиций.

«Стоимость ремонтных работ выросла в 2–2,5 раза, материалы подорожали на 50–80%, а ипотечные ставки под 17–22% сильно снизили платежеспособный спрос», — пояснил член совета директоров SimpleEstate Артем Цогоев о провале флиппинга.

Эксперты, опрошенные агентством, представляют ведущие риелторские компании, аналитические и инвестиционные платформы. Их оценки основаны на данных рынка недвижимости в 2025 году, который столкнулся с высокими ставками по кредитам и ужесточением регулирования.

Ранее в Госдуме рассказали об упрощении процедуры оформления жилья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами