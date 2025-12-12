На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Яндекс зарегистрировал товарный знак «Яндекс Исполнители»

Яндекс обновит бренд сервиса для поиска различных услуг специалистов
true
true
true
close
Кирилл Брага/РИА Новости

В начале декабря ​​Яндекс зарегистрировал товарный знак «Яндекс Исполнители», свидетельствуют данные Роспатента.

Как уточнили в компании, товарный знак «Яндекс Исполнители» был зарегистрирован для переименования сервиса «Яндекс Услуги», что произойдет в течение нескольких недель.

В Яндексе считают, что новое название будет лучше отражать суть платформы — поиск исполнителей для решения бытовых задач.

На сегодняшний день сервис объединяет более миллиона профессионалов — электриков, сантехников, автомехаников, фотографов, тренеров и мастеров других профессий, работающих в десятках категорий.

«Ренейминг не повлечет за собой изменений в работе самого сервиса ни для пользователей, ни для исполнителей. Он продолжит помогать людям находить надежных мастеров, а исполнителям — привлекать новых клиентов», — уточнили в Яндексе.

С 2018 года исполнители помогли с решением более 7 млн задач, будь то строительство дома, установка стиральной машины или реставрация фамильных часов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами