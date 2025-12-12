В начале декабря ​​Яндекс зарегистрировал товарный знак «Яндекс Исполнители», свидетельствуют данные Роспатента.

Как уточнили в компании, товарный знак «Яндекс Исполнители» был зарегистрирован для переименования сервиса «Яндекс Услуги», что произойдет в течение нескольких недель.

В Яндексе считают, что новое название будет лучше отражать суть платформы — поиск исполнителей для решения бытовых задач.

На сегодняшний день сервис объединяет более миллиона профессионалов — электриков, сантехников, автомехаников, фотографов, тренеров и мастеров других профессий, работающих в десятках категорий.

«Ренейминг не повлечет за собой изменений в работе самого сервиса ни для пользователей, ни для исполнителей. Он продолжит помогать людям находить надежных мастеров, а исполнителям — привлекать новых клиентов», — уточнили в Яндексе.

С 2018 года исполнители помогли с решением более 7 млн задач, будь то строительство дома, установка стиральной машины или реставрация фамильных часов.