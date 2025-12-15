На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число сбитых на подлете к Москве дронов выросло до 15

Собянин: еще шесть беспилотников сбиты системой ПВО на подлете к Москве
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России уничтожили в общей сложности 15 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пытавшихся атаковать Москву в ночь на понедельник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе Max.

На подлете к столице было сбито еще шесть дронов.

«На месте падения работают экстренные службы», — написал мэр.

До этого Собянин информировал об уничтожении девяти воздушных целей.

Первый беспилотник был нейтрализован средствами ПВО около 00:32. На месте его падения тоже работали сотрудники оперативных служб. Сообщение о втором сбитом БПЛА появилось в 1:46.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Меры действуют с 23:51 и связаны с обеспечением безопасности полетов.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.

