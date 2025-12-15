Эксперт напомнила о последнем годе переходного периода повышения пенсионного возраста

На пенсию в 2026 году выйдут 64-летние мужчины и 59-летние женщины

В 2026 году право выхода на страховую пенсию по старости получат мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения (в возрасте 64 и 59 лет соответственно). Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.

Как напомнила эксперт, 2026 год станет последним в переходном периоде поэтапного повышения пенсионного возраста. После этого общее правило будет следующим: для мужчин — 65 лет, для женщин — 60 лет. При этом предусмотрена возможность добровольной отсрочки выхода на пенсию для увеличения ее размера за счет премиальных коэффициентов.

«Далее выход на пенсию будет осуществляться по общему правилу: для мужчин — в 65 лет, для женщин — в 60 лет», — объяснила Подольская.

Как рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Екатерина Стенякина, пенсионеры в декабре 2025 года получат ряд дополнительных выплат, включая досрочную январскую пенсию и надбавку для достигших 80-летия.

