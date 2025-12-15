Стало известно, в каких отраслях россияне чаще всего перерабатывают

Сверхнагрузка редко становится предметом отдельных жалоб россиян: подобные условия уже воспринимаются сотрудниками как само собой разумеющееся. Об этом говорится в исследовании сервиса Dream Job (есть у «Газеты.Ru»).

Там уточняется, что чаще всего с переработками сталкиваются работники производства, металлургии, строительной отрасли, розничной торговли, логистики, гостиничного бизнеса, общепита, информационных технологий.

В Dream Job ссылаются на оценки, согласно которым 26% работников производства с непрерывным циклом отмечают постоянную сверхнагрузку. Однако в отзывах говорят о ней только 12%. Несмотря на то, что в отрасли привыкли к переработкам, это не снижает их влияния на усталость и качество процессов, считают аналитики сервиса. Они пояснили, что сотрудники отмечают длинные вахты, 12-часовые смены, аварийность, необходимость «работать за двоих». По данным исследования, компенсации бывают, но они не решают проблемы восстановления: «деньги платят, но между сменами не успеваешь восстановиться».

Похожая ситуация наблюдается в металлургии, где сверхурочные часы стали обыденным явлением, уточнили в компании: ночные смены и авралы перед сдачей заказов воспринимаются как неизбежность. Дополнительная работа возмещается, но сотрудники говорят о сложных условиях: «переработки оплачивают честно, но график тяжелый, ночные — регулярно».

По данным сервиса, 39% работников строительного сектора отмечают перегрузку, тогда как в отзывах она фиксируется только у 6% сотрудников. Нагрузка достигает пика в летний сезон, когда объекты приближаются к сдаче, а зимой фокус смещается на документацию и исправление ошибок: «перед сдачей документации живем в офисе до двух ночи, утром уже совещание по следующему этапу».

Согласно данным сервиса, 41% работников розничной торговли и 35% сотрудников логистики называют сверхурочные часы повседневной практикой, но в отзывах эти цифры снижаются до 5–6%. Продленные смены, ночные инвентаризации, загруженность складов и необходимость подменять коллег создают дополнительную нагрузку. Переработки вознаграждаются, но без них справиться с объемом работы невозможно: «планы невыполнимы, без переработки премии не видишь».

В гостиничном бизнесе и общепите также переработки стали нормой: всего 5% отзывов содержат упоминания сверхнагрузок, когда в опросе об этом говорят 26%. В праздничные сезоны они достигают пика, а рабочий день становится непредсказуемым: «перед банкетами все остаются, до двух ночи сервируем, утром снова готовим завтраки, никто не жалуется — привыкли».

Работники финансового сектора и информационных технологий нередко оказываются «постоянно на связи», периоды крупных сделок и запусков приводят к всплескам нагрузки: «работа без выходных, если «надо группе», а вечером все в мессенджерах». 24% сотрудников финансов и 18% IT отмечают переработки, но в отзывах этот показатель составляет лишь 4% — разрыв свидетельствует о привыкании, а не об отсутствии проблемы.

Исследование основано на анализе 429 900 отзывов россиян и опросе из 1964 человек в 8 ключевых отраслях.

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить лимит сверхурочной работы вдвое.