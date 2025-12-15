В МВД рассказали, как мошенники заражают вирусами гаджеты по фотографии

Мошенники рассылают вредоносное программное обеспечение, позволяющее удаленно управлять мобильным телефоном, под предлогом просмотра фото или видео. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Как отмечается, зачастую злоумышленники представляются контактами из записной книжки. Они предлагают своей жертве просмотреть фото или видео из сообщения, отправляя файлы с названиями «Фото.apk», «Видео-архив.apk», IMG.apk. Мошенники убеждают граждан в том, что вложение содержит важные сведения о них. Когда пользователь открывает файл, оказывается, что на гаджет устанавливается вредоносное ПО, которое дает возможность удаленно управлять функциями устройства.

До этого актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась в шоу «Звезды сошлись», что попалась на уловку мошенников. Бледанс сообщила, что инцидент случился во время сильной жары в Москве. Она ожидала курьера с вентилятором, когда ей позвонили мошенники, которые представились доставщиками. Они попросили артистку назвать код из SMS-сообщения. Впоследствии злоумышленники получили доступ к управлению счетами артистки и сделали несколько заявок на кредиты.

Ранее Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян.