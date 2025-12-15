На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший сотрудник СБУ предположил, что Ермак может сдать все свое окружение

Экс-подполковник СБУ Прозоров: Ермак может сдать все свое окружение
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак может ради собственной безопасности и спокойной жизни сдать все свое окружение. Об этом ТАСС заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) подполковник Василий Прозоров.

Он выразил мнение, что у Ермака мало шансов на спокойное и нормальное существование. Все, кто замешан в темных делах на Украине, прекрасно понимают, что Ермак молчать не будет, и поэтому хотят избавиться от него как можно скорее. И для того чтобы купить себе безопасность и какую-то спокойную жизнь, экс-глава офиса Владимира Зеленского сдаст всех. Иначе шансов выжить у него будет очень мало.

Прозоров считает, что Ермак представляет большую ценность для Республиканской партии США. В преддверии предстоящих выборов в конгресс он чрезвычайно интересен республиканцам, поскольку может сообщить обо всех незаконных действиях с участием представителей Демократической партии, которая активно поддерживала Украину. Поэтому и демократы будут перетягивать Ермака на свою сторону.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» президента Украины Владимира Зеленского. Через две с лишним недели украинский лидер уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее Кличко заявил о негативном влиянии коррупционного скандала на доверие к властям Украины.

Теперь вы знаете
