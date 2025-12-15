Глава СК потребовал доклад по делу об отравлении детей в бассейне в Якутии

Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении детей хлором в бассейне в Якутии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела об отравлении детей хлором в бассейне в Нерюнгри. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Инцидент произошел вечером 12 декабря 2025 года в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса, где отравились 13 детей в возрасте от 11 до 16 лет после посещения секции плавания. В рамках расследования изучается техническая документация и соблюдение санитарных требований к бассейну. Контроль за ходом проверки осуществляет руководство следственного управления.

Региональный минздрав сообщил, что всех пострадавших доставили в Нерюнгринскую центральную районную больницу: 11 детей были госпитализированы, еще двое обратились за помощью самостоятельно. Медицинская помощь оказана всем пострадавшим, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Возбуждено уголовное дело.

