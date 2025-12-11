Почему никто не верит в извинения Ларисы Долиной

Несколько дней назад Екатерина Андреева серьезно заявила о том, что вечером, после выпуска новостей, будет «важное заявление Ларисы Долиной». Все хорошо? Я пропустила «кремлевский переворот»? Мне всегда казалось, что важные заявления делают президенты, министры или Верховный суд. Кстати, последний действительно сделает это 16 декабря, чего я очень жду. Вероятнее всего, нас ждет пересмотр дела, поэтому имя артистки еще долго будет мелькать в новостях и в разговорах.

На самом деле мне было даже интересно, что же такого Лариса может сказать: почему молчала и, главное, почему ее вообще позвали на федеральный канал делать такое заявление. Про это у меня есть отдельная гипотеза. Долина — артистка народная, поэтому на Новый год она была на многих праздничных концертах по телевизору. Брать ее сейчас в программу — риск и позор, но без ее номеров уже что-то не то. А вот если извинится, то можно и попробовать. В общем, делаю робкий прогноз на возвращение в новогодних шоу, а результат увидим на праздниках.

Я сразу скажу, у меня нет цели «проехаться» по артистке. Если сложить все «проезды», которые сейчас есть на нее в интернете, то хватит от Калининграда до Владивостока.

Просто извинилась Лариса Александровна как-то странно. Сначала рассказала о том, как ее обманули, а потом пообещала на всю страну вернуть деньги Полине Лурье. Долина подчеркнула, что «денег у нее нет», но она придумает, как их вернуть. После этого она, вероятно, ожидала индульгенцию от россиян, но они почему-то не поверили ей.

Я не могу говорить от имени всего народа, потому что я не президент, но могу сказать, почему ей не поверила я. Ниже будет немного бюрократических деталей, но это важный абзац.

Во-первых, я знаю, что Хамовнический суд признал сделку недействительной. Если это так, то он должен применить реституцию, то есть все должно вернуться к тому положению вещей, которое было до заключения сделки: Лариса Долина получает квартиру, а Полина Лурье — деньги. Но суд заявил, что в рамках этого дела «нельзя установить сумму», которую Долина получила в результате продажи квартиры. Этот вопрос относится уже к уголовному делу, возбужденному против мошенников. То есть Лариса Долина будто бы ни при чем. Допускаю, что ее, «бедную старушку», которая лихо дает концерты на многотысячную аудиторию, действительно обманули и обокрали. Верю, что денег нет: красивую жизнь за три копейки не купишь. Только вот в человечность и раскаяние — не верю.

Можно я тут немного «поиграю» в Ларису Долину и напишу, как, на мой взгляд, выглядело бы честное извинение?

«Я считаю, что мы с Полиной Лурье обе пострадали. Суд помог вернуть мне квартиру, но сейчас не может вернуть деньги. Я же обещаю вернуть 112 миллионов покупательнице. Сейчас у меня нет этих денег, и я не хочу терять квартиру, с которой связано столько воспоминаний. Поэтому я хочу отдавать половину своего гонорара Полине Лурье до тех пор, пока вся сумма не будет выплачена. Я готова много работать, выступать, поэтому на всю Россию прошу тех, кто любит мое творчество, приходить на мои концерты и мероприятия, где я буду радовать вас».

Вот в это я бы поверила. Извинилась, пообещала вернуть деньги, предложила способ и объяснила, почему стоит снова приходить на ее концерты. В конце концов, если бы Полина Лурье согласилась на такое, то после завершения уголовного дела и получения денег она могла бы добровольно вернуть часть суммы Долиной. Допустим, артистка выплатила ей 112 миллионов, а потом суд вернул их. Полина не была без денег все это время, а затем вернула их Долиной. Такой вот кредит доверия.

Увы, на передаче было сказано совсем другое, чему страна не поверила. Может, было бы иначе, выскажись народная артистка без помощи Первого канала. Я что-то не припомню в эфире Киркорова в черной водолазке. Записал видео у себя в профиле, выложил без помощи федеральных СМИ, хотя «состав преступления» был намного меньше, простили бы его быстрее.

Так почему у Ларисы Долиной такие привилегии? Ее приглашают каяться на всю страну, гримируют и разве что не капают искусственными слезами на щеки, чтобы было правдоподобнее. Ответа у меня нет. Но лучше бы она использовала свою славу и связи для искренней помощи Полине Лурье, а не для обеления репутации, которая теперь стала еще грязнее.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.