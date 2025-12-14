«Вряд ли будет что-то хорошее». В Берлине начались переговоры Зеленского и зятя Трампа

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и глава Украины Владимир Зеленский начали в Берлине переговоры, на которых обсудят план Трампа по урегулированию конфликта с Россией.
«Начали встречу», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Он опубликовал фотографии, на которых видно, что во встрече принимает участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц. На фото он сидит за столом со стороны украинской делегации рядом с Зеленским. В Берлин также приехал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. При этом американские делегаты расположились напротив.
О своем прибытии в столицу Германии Зеленский ранее написал в Telegram-канале.
«Мы фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность Украины», — отметил украинский президент.
Он выразил надежду на то, что обсуждение документа пройдет конструктивно.
The Wall Street Journal писала, что во встрече могут принять участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Источник AFP в Елисейском дворце утверждал, что за день до саммита в Берлине Макрон еще не принял решение, участвовать ли в нем. По мнению европейских лидеров, прежде чем обсуждать вопросы территориальных уступок Киевом, США должны предоставить Украине гарантии безопасности.
В то же время Bild сообщал, что 15 декабря Зеленский встретится с европейскими лидерами отдельно.
Берлин заранее подготовили к проведению переговоров. На время приезда и отъезда участников закрыли правительственный квартал, появились данные о возможности перекрытия автомагистралей. При этом о времени введения ограничений жителей немецкой столицы не предупредили — момент начала саммита держался в секрете.
«Мы уже привыкли к тому, что нашим коллегам приходится организовывать государственные визиты с высочайшим уровнем риска без достаточного времени на подготовку», — прокомментировал пресс-секретарь берлинского отделения профсоюза полиции Германии Беньямин Ендро Bild ускоренную подготовку к визиту переговорщиков.
Позиции и ожидания сторон
Накануне вылета в Берлин Зеленский опубликовал обращение, в котором допустил, что переговоры в Германии приблизят окончание конфликта.
«Будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значителен», — сказал украинский президент в обращении.
В разговоре с журналистами Зеленский признал тяжелое положение его страны на предстоящих переговорах. Он раскрыл, что руководители и США, и стран Евросоюза выступают против присоединения Киева к НАТО, хотя это было «основным желанием» Украины. Президент Украины выразил готовность отказаться от попыток вступить в альянс в случае, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии от ЕС и других стран.
Тем не менее, он выступил категорически против другого пункта из плана Трампа — вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольной им части Донбасса. По его мнению, такой шаг был бы «несправедливым» и должен сопровождаться выводом российских войск из региона.
В свою очередь администрация США настаивает на том, чтобы Зеленский поторопился с ответом на американские инициативы, сообщила британская газета Financial Times. По данным источника издания, Трамп надеется заключить мирное соглашение уже к католическому Рождеству, то есть к 25 декабря. Для достижения этой цели американские переговорщики готовы пойти на компромиссы.
Трамп в интервью газете Politico не стал прямо отвечать на вопрос, поставил ли он Киеву срок для заключения сделки. Он отметил, что Украина проигрывает, а потому рекомендовал Зеленскому «взяться за дело» и принять предложенные условия.
Европейские лидеры, по данным газеты The Guardian, сошлись во мнении, что для Украины наступает «решающий момент».
Россия же не разделяет ожидания Зеленского о конструктивности переговоров в Берлине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.
«Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальному вопросу. Я так думаю. Вопрос о территориях активно обсуждался у нас в Москве, и американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю. Но вряд ли будет что-то хорошее», — сказал Ушаков.