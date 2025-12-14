«Вряд ли будет что-то хорошее». В Берлине начались переговоры Зеленского и зятя Трампа

Делегации Вашингтона и Киева начали в Берлине встречу, на которой обсудят мирный план президента США Дональда Трампа. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры. В России же сомневаются, что новый вариант документа будет приемлем для Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф и глава Украины Владимир Зеленский начали в Берлине переговоры, на которых обсудят план Трампа по урегулированию конфликта с Россией.

«Начали встречу», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он опубликовал фотографии, на которых видно, что во встрече принимает участие канцлер ФРГ Фридрих Мерц. На фото он сидит за столом со стороны украинской делегации рядом с Зеленским. В Берлин также приехал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. При этом американские делегаты расположились напротив.

О своем прибытии в столицу Германии Зеленский ранее написал в Telegram-канале.

«Мы фокусируемся на том, как надежно гарантировать безопасность Украины», — отметил украинский президент.

Он выразил надежду на то, что обсуждение документа пройдет конструктивно.

The Wall Street Journal писала, что во встрече могут принять участие президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Источник AFP в Елисейском дворце утверждал, что за день до саммита в Берлине Макрон еще не принял решение , участвовать ли в нем. По мнению европейских лидеров, прежде чем обсуждать вопросы территориальных уступок Киевом, США должны предоставить Украине гарантии безопасности.

В то же время Bild сообщал, что 15 декабря Зеленский встретится с европейскими лидерами отдельно.

Берлин заранее подготовили к проведению переговоров. На время приезда и отъезда участников закрыли правительственный квартал, появились данные о возможности перекрытия автомагистралей. При этом о времени введения ограничений жителей немецкой столицы не предупредили — момент начала саммита держался в секрете.

«Мы уже привыкли к тому, что нашим коллегам приходится организовывать государственные визиты с высочайшим уровнем риска без достаточного времени на подготовку», — прокомментировал пресс-секретарь берлинского отделения профсоюза полиции Германии Беньямин Ендро Bild ускоренную подготовку к визиту переговорщиков.

Позиции и ожидания сторон

Накануне вылета в Берлин Зеленский опубликовал обращение, в котором допустил, что переговоры в Германии приблизят окончание конфликта.

«Будут встречи у меня с представителями президента Трампа, также будут встречи с нашими европейскими партнерами, со многими лидерами по фундаменту мира — политической договоренности об окончании войны. Сейчас шанс значителен », — сказал украинский президент в обращении.

В разговоре с журналистами Зеленский признал тяжелое положение его страны на предстоящих переговорах. Он раскрыл, что руководители и США, и стран Евросоюза выступают против присоединения Киева к НАТО , хотя это было «основным желанием» Украины. Президент Украины выразил готовность отказаться от попыток вступить в альянс в случае, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии от ЕС и других стран.

Тем не менее, он выступил категорически против другого пункта из плана Трампа — вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из подконтрольной им части Донбасса. По его мнению, такой шаг был бы «несправедливым» и должен сопровождаться выводом российских войск из региона.

В свою очередь администрация США настаивает на том, чтобы Зеленский поторопился с ответом на американские инициативы, сообщила британская газета Financial Times. По данным источника издания, Трамп надеется заключить мирное соглашение уже к католическому Рождеству, то есть к 25 декабря. Для достижения этой цели американские переговорщики готовы пойти на компромиссы.

Трамп в интервью газете Politico не стал прямо отвечать на вопрос, поставил ли он Киеву срок для заключения сделки. Он отметил, что Украина проигрывает , а потому рекомендовал Зеленскому «взяться за дело» и принять предложенные условия.

Европейские лидеры, по данным газеты The Guardian, сошлись во мнении, что для Украины наступает «решающий момент».

Россия же не разделяет ожидания Зеленского о конструктивности переговоров в Берлине, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

«Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальному вопросу. Я так думаю. Вопрос о территориях активно обсуждался у нас в Москве, и американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю. Но вряд ли будет что-то хорошее», — сказал Ушаков.