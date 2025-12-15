Москву пытались атаковать еще четыре беспилотника

Собянин: силы ПВО уничтожили еще четыре летевших к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших в направлении Москвы. Об этом в соцсети Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков.

До этого Собянин сообщал о двух дронах, летевших в сторону Москвы.

Первый беспилотник был нейтрализован средствами ПВО около 00:32. На месте его падения тоже работали сотрудники оперативных служб. Сообщение о втором сбитом БПЛА появилось в 1:46.

На этом фоне в подмосковном аэропорту Жуковский и столичном Домодедово временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Меры действуют с 23:51 и связаны с обеспечением безопасности полетов.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл предложение США по Донбассу.