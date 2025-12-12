Почему детям надо закрыть доступ в соцсети

Ну что? Я лично для себя заключила, что самые мудрые люди живут там же, где кенгуру, коалы и вомбаты. В Австралии!

Австралийцы запретили детям до 16 лет регистрироваться в соцсетях. Теперь платформы обязаны удалить аккаунты всех детей, даже если те притворяются взрослыми. И еще штраф правительству должны интернет-гиганты выплатить. За нанесенный детям ущерб! А с января запрет на соцсети для детей до 16 лет вводит Малайзия. Правда, куда денут старые аккаунты, неизвестно.

И ладно бы какие-то далекие малайцы или даже австралийцы: в Европарламенте призывают с будущего года последовать примеру Австралии и закрыть детям до 16 лет доступ к соцсетям.

Молодцы!

Кажется, идеальный родительский мир — это такое место, где нет ни соцсетей у детишек, ни Roblox. Вот бы нам с Австралией скооперироваться. Медведь и кенгуру.

Если говорить серьезно, то опыт запрета соцсетей для малышей не уникален. Во Франции дети до 15 лет могут регистрироваться в соцсетях только с согласия родителей. В Бельгии — запрет на соцсети до 13 лет. Родительский контроль соцсетей для тинейджеров так или иначе введен в Норвегии, в Германии.

Думаю, что мир стремительно будет перестраиваться на новые рельсы и в течение года-двух дети могут исчезнуть не только из соцсетей — убеждена, что иные страны вообще запретят им пользоваться интернетом.

Правда, не думаю, что нас это коснется, в России сверхлиберальное право в плане регулирования интернета. Даже все эти «законы Яровой», регистрация каналов, локализация серверов у нас предприняты с большим отставанием от Запада. К тому же у нас рынок! Мы — страна переразвитого капитализма, кто у нас согласится отрубить бизнесу золотую жилу? Дети — это же миллиарды дохода! Боюсь, что именно у нас австралийский сценарий не пройдет.

Почему надо детей из соцсетей убирать и ограничивать им интернет, знает любой родитель, кто ребенком занимается, а не просто в полгода всучил ему смартфон и забыл. У проблемы детской интернет-зависимости две стороны. Первая — это трата времени. С ней все понятно. Ребенок торчит в телефоне. Неважно, что он там делает: рубится в игры, трещит с подружками, смотрит глупых блогеров, таких же детей. Важно, что результат один — он просаживает время. Годы, отпущенные на развитие и познание, он тратит на торчание в условном Roblox, просмотр тупых роликов и переписку с людьми, большую часть из которых ребенок не знает. Тех, кто вырос на телефоне, вы видим, описывать последствия не надо.

Родителей, которые растят ребенка в телефоне, следует стыдить. Но у нас так не принято. Наоборот, эти родители бравируют: «Я ребенка с детства приучаю к технологиям!» «Раньше они во дворе часами болтали, а теперь в телефонах, какая разница? Общение перешло в виртуальную реальность!» Дескать, они на острие прогресса, а мы валенки.

По первому аргументу есть высказывание Стива Джобса, по крайней мере, приписываемое ему. Он якобы когда-то заявил, что его дети не сидят в компьютерах и что для освоения современного компьютера на уровне продвинутого пользователя нужно две недели, так что ребенок, который с детства в компьютере, получит низкий старт, потому что упустит важные навыки и знания.

Второй аргумент лживый, родители им прикрывают свою лень или неспособность бороться с уходом ребенка в телефон: не сидели мы во дворах по 10 часов! До ночи тоже не сидели. Не общались мы круглосуточно друг с другом, даже последние гопники умели занять себя чем-то, помимо пустой болтовни. Сейчас же дети в мессенджерах часами каждый день болтают друг с другом ни о чем. Часто это дети, которые плохо учатся, мало знают и существенно ограничивают круг познания друг для друга. Уж лучше на качелях качаться или кота по вечерам расчесывать, чем трепаться с подружками, которые сами не учатся и не читают. Безграничное общение — это беда, оно стало причиной деградации детей не потому, что дети не гуляют — просто теперь они проводят свое время в компании неразвитых косноязычных собеседников. Имею в виду, конечно, интернет-зависимых детей.

Вторая сторона сетевой зависимости — опасная. Дети действительно сталкиваются в соцсетях с угрозами, стрессом, преступностью. Про педофилов всяких, про мошенников, которые выманивают у детей карты, понятно. Я даже не знаю, остались ли еще родители, которые не верят, что в соцсетях детей ловят преступники. У меня вчера буквально в чате был разговор: один подписчик рассказал, что его дочь в Roblox получила от донатера задание сняться голой на спящем папе, дочь сразу пошла папе жаловаться. Другой подписчик его высмеял. Наутро ко мне приходит, пишет в личные сообщения: «Поговорил с сыном, сын признался, что для доступа в закрытый чат в Telegram у него просили фото в трусах».

Вообще, я годами такие истории от подписчиков слышу. Помню, одна женщина рассказывала, как в открытый чат детской хоккейной команды постучался типа рекрутер столичного клуба и пригласил на отбор игроков, для участия в отборе десятилетним мальчикам предлагалось записать видеовизитку в полный рост и опять же в трусах. Таких историй тьма, уберечь ребенка нельзя, даже умный подросток может растеряться. А глупый, безвольный или жадный ребенок легко пойдет за обещанные 5000 рублей делать голое видео. Все дети разные.

Но педофилы или мошенники, которые по интернету выманивают посмотреть у родителей карту, — это малое дело, большинство детей с такими опасностями в сети не встретятся. В отличие от грубости, хамства, унижения.

У меня дочь однажды с ведома папы и в секрете от меня завела Telegram, я только увидела уведомление. При случае открыла и ахнула: дочь зашла в несколько чатов, где обсуждают блог про песика хаски Бандита, конкретно дети вели спор о том, что одного из песиков в видео будто бы подменили. Ну дети, им по 7–10 лет. Переживают, что песик не похож на старого, строят догадки: вдруг любимца убили? Вижу, и моя кумушка высказалась. Про песика! А ей в ответ: «Тварь тупорылая, гной из глаз промой, какой это Бандит?» И так примерно десять раз, представляете?

Еще у меня была беда: дочь тайно зарегистрировалась в Likee и почти полгода выкладывала туда видео. Я ревела всю ночь, когда узнала, потому что, во-первых, дочка там повыкладывала каких-то ужасов: например, сидит с грязной головой у бабушки, кругом бардак, две собачки прыгают, все перевернули, кот с грязными лапами с прогулки пришел — и в этом-то безобразии мой ребенок изображает актрису. Набрала она на таком контенте несколько сотен подписчиков, часть из них взрослая, а другая часть постоянно писала дочери, какая она уродина. У ребенка упала самооценка, исчезла любовь к жизни.

Еще одна опасность — навязываемое потребление и дурные стандарты красоты. Куча роликов с восьмилетними девочками в макияже, на каблуках, с увеличенными с помощью фильтров губами. Идет пропаганда продажи себя, настраивают девочек, что на свидания надо ходить только с парнем, который дарит огромный букет и ездит на спорткаре. Видела ролик с маленькой девочкой, объяснявшей, что она никогда не будет дома прибирать, муж должен оплачивать уборку.

А уж реклама для детей! Маркетологи давно научились вычислять в сети ребенка и показывать ему составленную для детского ума рекламу.

Соцсети сегодня — дикие прерии, в которых и взрослому не сориентироваться. Зачем детям вместо учебы и прогулок торчать в соцсетях, где их поджидают педофилы, мошенники, тупые ровесники, злобные завистники и море агрессивной рекламы?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.