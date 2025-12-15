Россияне ждут снижения ключевой ставки

Подавляющая часть опрошенных россиян (42,2%), считают, что ЦБ снизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 19,6% прогнозируют более глубокое снижение — до 15,5%. Только 4,7% ждут повышения ключевой ставки до 17%, а еще 5,5% уверены в ее росте до 18% или выше. При этом 23,1% полагают, что регулятор сохранит нынешний уровень в 16,5%. Число затруднившихся оценить перспективы составило 4,6%.

Всего 75,4% опрошенных заявили, что знают о предстоящем заседании 19 декабря и следят за дискуссией. Еще 16,3% ограничились поверхностным знакомством с информацией, тогда как 7,5% признались, что впервые слышат о собрании руководства ЦБ.

Изменение ставки по-разному интерпретируется респондентами с точки зрения стратегии дальнейших действий. Если ставка повысится, то 8,6% откажутся от идеи взять кредит, а 14,15% предпочтут положить деньги на банковский вклад. На противоположной стороне те, кто готов действовать при снижении стоимости денег: 8,7% собираются забрать средства с депозита, 5,6% планируют реагировать динамично, отслеживая стоимость акций для покупок или продаж, а 1,4% намерены менять объем облигаций в инвестиционном портфеле.

6,4% готовы делать все перечисленное сразу. Однако самый большой блок (43,8%) уверяют, что изменение ставки никак не повлияет на их финансовую стратегию. При этом 9,1% затрудняются дать прогноз. Темы ответов респондентов, набравшие в сумме 2%, варьируются от: «рефинансирую ипотеку» до классического «спрячу деньги под матрас».

В опросе приняли участие почти 5 тыс. россиян.

Ранее экономисты и финансовые аналитики дали «Газете.Ru» прогноз по уровню ключевой ставки 19 декабря.