Управление рисками. Почему хронические болезни требуют новых подходов

В стратегии здравоохранения призвали внедрять модификацию рисков
Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков
Глобальная эпидемия хронических заболеваний (ХНИЗ) заставляет государства по всему миру искать новые стратегии здоровьесбережения. Сегодня акцент смещается с лечения последствий болезней на управление факторами риска их возникновения. Эта тема стала основной на III конгрессе Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков, где эксперты из России, Египта, Бразилии и Казахстана обсудили лучшие инструменты для снижения смертности и колоссальной экономической нагрузки на бюджеты здравоохранения стран мира.

Цифры, озвученные на конгрессе, впечатляют: ежегодно ХНИЗ уносят до 46 млн жизней, а к 2030 году мировая экономика может получить нагрузку до 47 трлн долларов. В некоторых странах, как сообщил профессор Махмуд Мохаммед аль-Батануни (Египет), на такие хронические заболевания приходится до 74% всех смертей.

«Одной из главных причин ХНИЗ, таких как ХОБЛ, сердечно-сосудистые, онкологические, является табакокурение. Часто пациенты приходят уже с тяжелыми поражениями легких и других органов, и мы должны предлагать реалистичный путь модификации рисков, если пациенты не мотивированы на отказ от курения», — заявил профессор.

Значительный экономический ущерб, обусловленный курением, подтверждает и директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Самый «дорогой» фактор риска для экономики государства — курение, оно ведет и к дополнительным затратам на лечение более тяжело протекающих ХНИЗ, и к падению производительности труда из-за плохого здоровья курильщиков, и даже к преждевременной смертности, — говорит она. — При этом расходы на медицину растут во всем мире, превышая темпы роста ВВП. Решением, позволяющим сохранить устойчивость системы здравоохранения, может стать гибкий подход к управлению рисками, учитывающий реальные поведенческие паттерны людей».

Проблема табакокурения носит глобальный характер, считает профессор Алекс Петер Душ Сантуш (Бразилия).

«Несмотря на все усилия, смертность от ХНИЗ у нас в стране неизменно остается высокой, и курение здесь — главный враг, — говорит он. — Внедрение подходов, основанных на модификации рисков, включая менее вредные электронные бездымные альтернативы для взрослых хронических курильщиков, в текущих реалиях — уже необходимость». Однако контроль нераспространения любой никотинсодержащей продукции для молодежи должны быть абсолютными, в строгом соответствии с законом, предупреждают участники конгресса.

Интересные данные привел президент РОО «Экспертное сообщество стоматологов Казахстана», к.м.н., Ph.D. Мейрам Раганин.

Проведенные стоматологами исследования показали, что у группы участников исследования, которым предложили перейти на использование электронных систем нагревания табака, состояние слизистой полости рта через полгода стабилизировалось либо улучшилось по сравнению с группой, которые продолжили курить сигареты.

«Такие системы могут стать важным инструментом снижения вреда от курения для тех, кто имеет тяжелую табачную зависимость и не бросает курить», — говорит он.

Чтобы снизить заболеваемость и тяжесть ХНИЗ, в здравоохранении необходимо применять гибкие, риск-ориентированные подходы, считает директор АМСМР Александр Розанов.

«Кроме образовательных программ и пропаганды ЗОЖ, она должна включать взвешенное регулирование альтернативных табачных продуктов без горения для взрослых курильщиков, не готовых к немедленному отказу, — говорит он. — Аналогичный подход должен применяться и к другим факторам риска. И такие практики уже есть: в их число входит маркировка продуктов «Светофор» и акциз на сахаросодержащие напитки».

