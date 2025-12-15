На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

Икона и украшение: Лукашенко сделал подарки Дональду и Мелании Трамп

Александр Лукашенко передал Дональду и Мелании Трамп в подарок икону и украшение
true
true
true
close

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом, 12 декабря 2025 года

Belarusian Presidential Press Service/AP
Александр Лукашенко передал Дональду и Мелании Трамп икону и ювелирное украшение через спецпосланника США Джона Коула. По итогам двухдневных переговоров в Минске Вашингтон объявил о снятии санкций с белорусского калия, а Минск помиловал более 120 заключенных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал главе США Дональду Трампу и его жене Мелании икону и ювелирное украшение. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Наш президент кое-что подготовил для первой пары США. Для Мелании — утонченное ювелирное изделие, наши белорусские васильки»,
— говорится в сюжете.

Самому же руководителю американской администрации белорусский лидер передал икону с изображением Николая Чудотворца. На опубликованном видео Лукашенко заявил, что Трамп «очень уважает этого святого». К подарку он приложил брошюру, содержание которой не раскрывается. Вместе с иконой и украшением он отправил в Вашингтон напитки, однако какие — не уточняется.

Передать сувениры президенту Штатов Лукашенко попросил спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула, с которым он 12 и 13 декабря провел переговоры. Через него же сами Трампы ранее отправили белорусскому лидеру личное послание, рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт телеканалу «Первый информационный».

Итоги встречи Лукашенко и Коула

Хотя обе встречи прошли за закрытыми дверями, часть их содержания все-таки была опубликована в прессе. Например, принимая в Минске американскую делегацию в пятницу, Лукашенко почти сразу же позитивно оценил политику Трампа, передает агентство БелТА:

«Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями».

При этом белорусский лидер констатировал, что за прошедшие с прошлой встречи с Коулом три месяца в мире появилось много новых проблем, которые сторонам требуется обсудить. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в разговоре с «Первым информационным» раскрыл, что предметом переговоров были не только двусторонние, но и международные вопросы. В частности, Лукашенко предупредил своего собеседника, что развязывание войны с Венесуэлой может обернуться для США «повторением Вьетнама», в чем не заинтересованы ни американский, не венесуэльский народы.

Обсудили стороны и украинский конфликт. Представитель США указал на большую историю отношений Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет главе Белоруссии давать коллеге советы. А в разговоре с журналистами он добавил, что Лукашенко помогает Вашингтону, делясь с ним хорошими советами по урегулированию конфликта.

Практические итоги встречи появились уже 13 декабря. Коул объявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия.

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их [санкции] снимаем сейчас»,
— сказал спецпосланник США во время пресс-подхода.

Дипломат добавил, что по мере улучшения отношений между двумя странами Штаты продолжат отменять рестрикции. Позже Эйсмонт сообщила ТАСС, что Минск готов экспортировать калийные удобрения через любые порты.

В свою очередь Лукашенко подписал указ о помиловании 123 граждан различных стран, в число которых вошли оппозиционеры Мария Колесникова, Виктор Бабарико и Алесь Беляцкий. После этого Коул заявил агентству Reuters, что имеющийся «импульс» может позволить в ближайшие месяцы освободить из белорусских тюрем около тысячи человек.

Резюмируя двухдневные переговоры, газета The New York Post сделала вывод, что встречи Лукашенко и Коула свидетельствуют о медленном, но устойчивом потеплении в отношениях между Белоруссией и США.

По итогам сентябрьской аналогичной встречи США сняли санкции с национальной авиакомпании «Белавиа», а Белоруссия освободила 52 заключенных. Перед этим, в августе, Лукашенко и Трамп по телефону пообщались напрямую. Их разговор прошел в преддверии встречи главы США с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами