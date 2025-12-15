Икона и украшение: Лукашенко сделал подарки Дональду и Мелании Трамп

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США в Белоруссии Джоном Коулом, 12 декабря 2025 года

Александр Лукашенко передал Дональду и Мелании Трамп икону и ювелирное украшение через спецпосланника США Джона Коула. По итогам двухдневных переговоров в Минске Вашингтон объявил о снятии санкций с белорусского калия, а Минск помиловал более 120 заключенных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал главе США Дональду Трампу и его жене Мелании икону и ювелирное украшение. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Наш президент кое-что подготовил для первой пары США. Для Мелании — утонченное ювелирное изделие, наши белорусские васильки»,

— говорится в сюжете.

Самому же руководителю американской администрации белорусский лидер передал икону с изображением Николая Чудотворца. На опубликованном видео Лукашенко заявил, что Трамп «очень уважает этого святого» . К подарку он приложил брошюру, содержание которой не раскрывается. Вместе с иконой и украшением он отправил в Вашингтон напитки, однако какие — не уточняется.

Передать сувениры президенту Штатов Лукашенко попросил спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула, с которым он 12 и 13 декабря провел переговоры. Через него же сами Трампы ранее отправили белорусскому лидеру личное послание , рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт телеканалу «Первый информационный».

Итоги встречи Лукашенко и Коула

Хотя обе встречи прошли за закрытыми дверями, часть их содержания все-таки была опубликована в прессе. Например, принимая в Минске американскую делегацию в пятницу, Лукашенко почти сразу же позитивно оценил политику Трампа, передает агентство БелТА:

«Говорят, что Трамп любит лесть. Но я не ради лести. Хочу сказать, что в последнее время он мне очень нравится своими действиями».

При этом белорусский лидер констатировал, что за прошедшие с прошлой встречи с Коулом три месяца в мире появилось много новых проблем, которые сторонам требуется обсудить. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в разговоре с «Первым информационным» раскрыл, что предметом переговоров были не только двусторонние, но и международные вопросы. В частности, Лукашенко предупредил своего собеседника, что развязывание войны с Венесуэлой может обернуться для США «повторением Вьетнама» , в чем не заинтересованы ни американский, не венесуэльский народы.

Обсудили стороны и украинский конфликт. Представитель США указал на большую историю отношений Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет главе Белоруссии давать коллеге советы. А в разговоре с журналистами он добавил, что Лукашенко помогает Вашингтону, делясь с ним хорошими советами по урегулированию конфликта.

Практические итоги встречи появились уже 13 декабря. Коул объявил, что Вашингтон снимает санкции с белорусского калия.

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их [санкции] снимаем сейчас»,

— сказал спецпосланник США во время пресс-подхода.

Дипломат добавил, что по мере улучшения отношений между двумя странами Штаты продолжат отменять рестрикции. Позже Эйсмонт сообщила ТАСС, что Минск готов экспортировать калийные удобрения через любые порты.

В свою очередь Лукашенко подписал указ о помиловании 123 граждан различных стран, в число которых вошли оппозиционеры Мария Колесникова, Виктор Бабарико и Алесь Беляцкий. После этого Коул заявил агентству Reuters, что имеющийся «импульс» может позволить в ближайшие месяцы освободить из белорусских тюрем около тысячи человек .

Резюмируя двухдневные переговоры, газета The New York Post сделала вывод, что встречи Лукашенко и Коула свидетельствуют о медленном, но устойчивом потеплении в отношениях между Белоруссией и США.

По итогам сентябрьской аналогичной встречи США сняли санкции с национальной авиакомпании «Белавиа», а Белоруссия освободила 52 заключенных. Перед этим, в августе, Лукашенко и Трамп по телефону пообщались напрямую. Их разговор прошел в преддверии встречи главы США с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.