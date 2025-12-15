В Чили консерватор Каст лидирует на выборах президента

Чилийский оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст лидирует во втором туре выборов президента страны. Об этом свидетельствуют результаты, которые опубликовала избирательная служба (ЦИК) после подсчета голосов с 4,46% участков.

Как отмечается, за Каста проголосовали 59,83% избирателей. Тогда как его соперницу коммунистку Жанетт Хару, представляющую правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», поддержали 40,17%.

Согласно правилам проведения голосования, во втором туре приняли участие лидеры первого этапа. В первом туре президентских выборов, который прошел 16 ноября, Хара получила 27%, Каст — 24%.

В декабре 2021 года на выборах президента Каст составил конкуренцию социалисту из партии «Социальная конвергенция» Габриэлю Боричу. Борич, выступающий за введение налога на богатство, бесплатное образование и легализацию абортов, обошел своего соперника на 11%, получив 55% голосов граждан. В итоге 35-летний Борич стал вторым самым молодым главой государства в мире.

