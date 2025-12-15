На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Чили консерватор Каст лидирует на выборах президента

Консерватор Каст лидирует на выборах президента Чили
Jorge Villegas/XinHua/Global Look Press

Чилийский оппозиционный консервативный политик Хосе Антонио Каст лидирует во втором туре выборов президента страны. Об этом свидетельствуют результаты, которые опубликовала избирательная служба (ЦИК) после подсчета голосов с 4,46% участков.

Как отмечается, за Каста проголосовали 59,83% избирателей. Тогда как его соперницу коммунистку Жанетт Хару, представляющую правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили», поддержали 40,17%.

Согласно правилам проведения голосования, во втором туре приняли участие лидеры первого этапа. В первом туре президентских выборов, который прошел 16 ноября, Хара получила 27%, Каст — 24%.

В декабре 2021 года на выборах президента Каст составил конкуренцию социалисту из партии «Социальная конвергенция» Габриэлю Боричу. Борич, выступающий за введение налога на богатство, бесплатное образование и легализацию абортов, обошел своего соперника на 11%, получив 55% голосов граждан. В итоге 35-летний Борич стал вторым самым молодым главой государства в мире.

Ранее пользователи сети удивились прическе и татуировкам президента Чили.

