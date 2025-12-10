На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В южном вестибюле городского вокзала «Серп и молот» завершили монтаж лифтов

На вокзале «Серп и молот» закончился монтаж кровли южного вестибюля
stroi.mos.ru

Специалисты завершили монтаж лифтов и кровли южного вестибюля в ходе строительства городского вокзала «Серп и молот», рассказал руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

«В настоящее время строители продолжают работы по устройству металлоконструкций конкорса – большого зала, предназначенного для организации потока пассажиров. На финальном этапе находится благоустройство прилегающей территории будущего вокзала», — сказал он.

Ранее, в 2024 году, для улучшения транспортной и пешеходной доступности вокзала были обновлены улицы Волочаевская, Таможенный, Золоторожский и Танковый проезды, а также Верхний Золоторожский переулок.

Дополнительно специалисты озеленят территорию, а возле станции метро «Площадь Ильича» и на пересечении Съезжинского переулка и улицы Сергия Радонежского появились зоны отдыха.

