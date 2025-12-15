Американский миллиардер вознаградил мужчину, обезоружившего террориста в Сиднее

Миллиардер и глава инвестиционного фонда Pershing Square Билл Экман пожертвовал $100 тыс. мужчине, который обезоружил одного из устроивших стрельбу на пляже в Сиднее. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает британская газета Daily Mail.

Вскоре после террористического акта имеющий еврейское происхождение Экман, чье состояние превышает $9,5 млрд, заявил, что намерен наградить за храбрость 43-летнего продавца фруктов Ахмеда аль-Ахмеда. Миллиардер открыл сбор для него на платформе GoFundMe. В настоящее время Экман уже перечислил мужчине $100 тыс.

Семья получившего пулевые ранения в руку Ахмеда сообщила, что в больнице ему сделали операцию.

В интернете разошлось видео, как прохожий обезвредил одного из мужчин с оружием, подозреваемого в стрельбе на пляже Бонди в Сиднее. На опубликованных кадрах Ахмед подбежал к вооруженному мужчине сзади и сумел отнять у него оружие. Стрелявший пытался убежать. Далее видео оборвалось.

14 декабря на пляже в Сиднее, где праздновали еврейский праздник Ханука, произошла стрельба. По информации СМИ, нападавших было трое: один из стрелков ликвидирован, двоих задержали — один из них находится в критическом состоянии в больнице.

Ранее СМИ сообщили, что россияне успели уйти с пляжа перед терактом в Сиднее.