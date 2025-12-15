На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожары и повреждения зафиксированы во многих районах Ростовской области после атаки БПЛА

Слюсарь: 12 районов Ростовской области подверглись массированной атаке дронов
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Минувшей ночью массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подверглись Ростов-на-Дону и одиннадцать районов Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его данным, последствия атаки зафиксированы в Ростове, Каменске, Каменском и Тарасовском районах. В Ростове-на-Дону загорелись два легковых автомобиля, владелец одного из них получил ожог руки при попытке потушить огонь, но отказался от госпитализации. Также повреждены кровли частных домов в Ростове и Тарасовском районе, в ряде населенных пунктов выбиты стекла.

«Утром муниципальные комиссии приступят к точной оценке и фиксации нанесенного ущерба. Жителям обязательно окажем помощь», — заявил Слюсарь.

15 декабря Telegram-канал SHOT писал, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотников над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар.

После этого глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что над Железнодорожным районом города отражена атака беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.

