Скончался композитор Левон Оганезов

Известный российский композитор, пианист и актер Левон Оганезов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается в прощальном слове его семьи на странице композитора в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Оганезов был широко известен как виртуозный музыкант и участник популярных телепрограмм. Он много лет сотрудничал с выдающимися артистами эстрады, среди которых Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Лариса Голубкина.

«Для многочисленных поклонников он навсегда останется виртуозным музыкантом с искромётным юмором. Для нас он был любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедом и лучшим другом», — говорится в сообщении родных.

Левон Оганезов родился 24 октября 1940 года. Он был народным артистом России, известным не только как блестящий аккомпаниатор, но и как киноактер. В его фильмографии — роли в картинах «Певучая Россия», «След дождя», «Продаётся дача», «Бульварное кольцо» и других. Также он был соведущим популярных телепередач «Клуб «Белый попугай», «Суета вокруг рояля» и «Жизнь прекрасна».

9 декабря сообщалось, что на 88-м году жизни умер автор сценариев передач «Аншлаг» и «Голубой огонек» Леонид Французов.

