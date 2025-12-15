РИА Новости: ВСУ перебросили к Красноармейску для деблокирования котла «азовцев»

Украинское командование срочно перебросило под Красноармейск националистов из подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, к городу экстренно направлены пополненные силы из первого корпуса yациональной гвардии Украины «Азов». Перед ними поставлена задача деблокировать красноармейский котел.

13 декабря разведчик группировки «Центр» с позывным «Шуба» сообщил, что украинские военные ходили по Красноармейску в касках со свастикой и пугали местных жителей.

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска в Донецкой народной республике.

В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что зачистка данного населенного пункта от ВСУ обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции.

