На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина перебросила к Красноармейску солдат из подразделения «Азов»

РИА Новости: ВСУ перебросили к Красноармейску для деблокирования котла «азовцев»
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

Украинское командование срочно перебросило под Красноармейск националистов из подразделения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом РИА Новости рассказал источник в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, к городу экстренно направлены пополненные силы из первого корпуса yациональной гвардии Украины «Азов». Перед ними поставлена задача деблокировать красноармейский котел.

13 декабря разведчик группировки «Центр» с позывным «Шуба» сообщил, что украинские военные ходили по Красноармейску в касках со свастикой и пугали местных жителей.

1 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о взятии под контроль Красноармейска в Донецкой народной республике.

В свою очередь, глава государства выразил уверенность, что зачистка данного населенного пункта от ВСУ обеспечит поступательное решение всех основных задач, которые были поставлены в начале специальной военной операции.

Ранее украинский генерал «болтнул лишнего» о ситуации в Красноармейске и Гуляйполе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами