Долина просила Лурье оставить ей пианино и стул к нему после продажи квартиры

Певица Лариса Долина просила оставить ей пианино и стул к нему после продажи квартиры в Хамовниках покупательнице квартиры Полине Лурье. Об этом рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Долина вела себя как человек, реально желающий продать квартиру. Она сама определила, какое имущество оставит покупателю. Если изначально говорила, что оставит все, то потом скорректировала, сказав, что заберет пианино и стул к нему», — сообщила юрист.

Свириденко добавила, что такое поведение певицы само по себе свидетельствовало о разумности.

До этого адвокат Лурье рассказала, что Долина не связывалась с ними после обещания вернуть средства. 5 декабря артистка пообещала в эфире передачи «Пусть говорят», что вернет Лурье деньги.

Долина и Лурье выступают сторонами в деле, связанном с продажей квартиры в столичных Хамовниках. В прошлом году певица продала свою квартиру за 112 миллионов рублей и перевела эти деньги на так называемые безопасные счета. Осознав, что стала жертвой мошенников, Долина решила вернуть недвижимость. При этом суд встал на сторону популярной исполнительницы, не обязав ее вернуть деньги Лурье. Впоследствии эта схема получила название «эффект Долиной». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян.