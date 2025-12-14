На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Конфликт у наших дверей». Кремль ответил на заявление генсека НАТО о войне с Россией

Песков осудил слова генсека НАТО о подготовке к войне с Россией
Генсек НАТО Марк Рютте призвал членов альянса готовиться к войне с Россией, перейти к «военному образу мышления» и нарастить производство оружия. Власти Венгрии подчеркнули, что заявление Рютте противоречит позиции администрации президента США Дональда Трампа. В Кремле отметили, что в НАТО «не знают, что такое ужасы войны», и назвали слова генсека альянса безответственными.

Слова генерального секретаря НАТО о том, что странам альянса нужно готовиться к войне с Россией, демонстрируют его низкую осведомленность об истории Второй мировой войны. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Представитель Кремля вспомнил, как учился в Нидерландах, уроженцем которых является Рютте. Местные жители рассказывали Пескову, что под пережитыми во Второй мировой ужасами они понимают «несколько разбитых [за время нацистской оккупации] окон».

«Они не знают, что такое ужасы войны, они не представляют. И, к сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит»,
— сказал пресс-секретарь президента России.

Он назвал генсека НАТО представителем поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война. В России же бережно хранят память о тех событиях и о том, что СССР удалось сделать для спасения Европы от нацизма.

Поводом для критики генсека стало выступление Рютте в Берлине 11 декабря. Он заявил, что многие члены Североатлантического альянса не осознают «серьезности российской угрозы» Европе, но НАТО нужно предотвратить войну «подобную той, которую пережили наши бабушки и деды, прабабушки и прадеды», передает агентство Reuters. По мнению Рютте, Европа будет «следующей целью России».

«Конфликт у наших дверей. Россия вернула войну в Европу. И мы должны быть готовы», — отметил он.

Для противодействия он потребовал «перейти к военному образу мышления», увеличить расходы стран на оборону и нарастить производство оружия.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз напомнил, что РФ не собирается нападать на европейские государства. Более того, он заявил о готовности Москвы письменно зафиксировать в юридическом документе отсутствие таких намерений.

В посольстве России в Бельгии слова Рютте назвали преднамеренным нагнетанием военной истерии путем раскручивания несуществующей угрозы.

Как на слова Рютте отреагировали в мире

Резкое высказывание Рютте вызвало критику не только в России. Так, премьер-министр входящей в НАТО Венгрии Виктор Орбан в интервью журналу Mandiner не исключил, что эти воинственные слова могут привести к отставке чиновника.

«Слова Марка Рютте вызывают тревогу, потому что, помимо напоминания об ужасах войны прошлого, они также противоречат тому, что говорят американцы. Вопрос в том, что на это скажет американский президент, останется ли у генерального секретаря НАТО после этого пост?»
— сказал глава венгерского правительства.

Он назвал уникальной ситуацию, при которой «Америка хочет мира, а Европа хочет войны». Схожее мнение выразил и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. В соцсети X он назвал заявления Рютте безрассудными, добавив, что в Брюсселе «полностью исчез здравый смысл».

Евродепутат из Франции Манон Обри также в соцстети X предположила, что генсек НАТО «разжигает страх» с целью оправдания «бесконечных расходов на вооружение при игнорировании дипломатии».

Тем не менее, власти ряда европейских стран позицию Рютте поддержали. В частности, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил согласие с генсеком НАТО: «Мы должны действовать немедленно, чтобы защитить свои жизни». Он также напомнил о выделении Берлином дополнительных €100 млрд на оборонные нужды. Аналогично высказался и премьер-министр Польши Дональд Туск, выразив готовность республики к увеличению оборонных затрат.

