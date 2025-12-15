В Ростове-на-Дону произошла серия взрывов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные очевидцев и экстренных служб.

По информации канала, взрывы начали раздаваться на западе города около 2:20 ночи и продолжались с разной периодичностью. Очевидцы ранее сообщали о характерных звуках пролета дронов. Обломки одного из уничтоженных БПЛА упали в частном секторе, что привело к возгоранию. На место происшествия выехали пожарные и спасатели.

В ночь на 15 декабря также сообщалось, что после удара ВСУ по Белгороду в одном из районов города произошло задымление, в десятках жилых домов нет света.

Кроме того, об атаках беспилотников сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, силы ПВО сумели сбить воздушные цели.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.