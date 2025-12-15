Турция усилила позиции как самое доступное туристическое зарубежное направление

Онлайн-сервис покупки авиабилетов и бронирования отелей Anywayanyday проанализировал перелеты россиян осенью 2025 года и подвел итоги: Турция усилила позиции как главное зарубежное направление, Китай не показал ожидаемого роста после отмены виз, а Грузия обошла Армению по популярности.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Несмотря на снижение общего спроса на зарубежные поездки на 13%, более половины всех авиаперелетов осенью 2025 года пришлись именно на международные направления — 54% против 52% годом ранее. Средняя продолжительность поездки за рубеж составила 10 дней (11 дней осенью 2024-го).

Спрос на перелеты экономклассом осенью снизился на 14%, а средняя стоимость авиабилета за рубеж в одну сторону составила 29 тысяч рублей (-9%).

В то же время бизнес-класс показал себя заметно устойчивее: спрос на него сократился лишь на 3%, а доля в структуре международных перелетов выросла до 13% (12% в 2024 году). Средняя стоимость билета в бизнес-классе на международных рейсах составила 147 тысяч рублей (-6%).

«Турция в бархатный сезон традиционно пользуется высоким спросом у россиян. При этом в текущем году рынок стал заметно более чувствительным к цене, и направления с более высоким средним чеком теряют российских путешественников даже на фоне снятия визовых ограничений, как это видно на примере Китая, — отметил Никифор Гайдученко, CEO сервиса Anywayanyday. — В то же время более дорогой ценовой сегмент остается устойчивым: состоятельные путешественники практически не сокращают международные поездки, и это отражается на росте доли бизнес-класса».

Самым популярным направлением осени вновь стала Турция, где российские туристы совмещали короткие городские поездки с бархатным сезоном на побережье. Спрос на перелеты в эту страну вырос на 9%, а доля увеличилась до 10% (8% в 2024 году). Основной поток пришелся на Стамбул, а на курортных направлениях заметный рост показала Анталья, где спрос увеличился на 16%. Средняя продолжительность поездки составила 9 дней, а средняя стоимость авиабилета экономклассом составила 28 тысяч рублей (-15%).

ОАЭ сохранили второе место по популярности, однако спрос на перелеты в эту страну сократился на 19%. Наиболее заметное снижение пришлось на Дубай, где падение спроса со стороны российских туристов составило 25%. Средняя стоимость авиабилетов экономклассом зафиксировалась, как и годом ранее, на уровне 55 тысяч рублей за перелет в одну сторону, а средняя продолжительность поездок составила восемь с половиной ночей (-7%).

Отмена визового режима не привела к ожидаемому всплеску интереса к Китаю на фоне заметного роста стоимости перелетов. Осенью направление сохранило третью строчку по популярности у российских туристов с долей 6%, при этом спрос сократился на 12%. Средняя стоимость авиабилетов экономклассом выросла до 45 300 рублей (+23%) при средней продолжительности поездки в восемь с половиной ночей (-10%).

Этой осенью Грузия обошла Армению по популярности у российских туристов — доля перелетов в эту страну выросла до 4% (3% в 2024 году), а спрос увеличился на 9%. Средняя длительность путешествий россиян в Грузию составила почти семь дней (+22%), а средняя стоимость авиабилета экономклассом зафиксировалась на уровне 26 700 рублей. Армения, напротив, потеряла треть российских туристов и ее доля снизилась до 3% (4% в 2024-м), несмотря на заметное снижение средней стоимости билетов до 15 800 рублей (-24%). Средняя продолжительность поездок составила семь с половиной дней (+4%).

Франция стала одним из немногих европейских направлений, где осенью был зафиксирован рост. Спрос на это направление увеличился на 3% при сохранении доли на уровне 3%. Главным драйвером стал осенний Париж, куда россияне отправлялись на 19% чаще, чем годом ранее. Во Францию путешественники из России чаще всего отправлялись в длительные поездки — в среднем на 11 с половиной дней. Средняя стоимость билетов экономклассом на этом направлении составила 45 тысяч рублей (-16%).

В десятку самых популярных направлений также вошли страны с выраженным туристическим или культурным мотивом поездок: Узбекистан (-25%), Италия (-16%), Испания (-9%) и Япония (-14%).

Самые длительные поездки осенью были зафиксированы в Испанию — в среднем на 16 с половиной дней (+8%), при этом средняя стоимость билетов экономклассом составила 42 тысячи рублей (-26%). В Японию путешественники из России летали в среднем почти на 13 дней (+8%), а средняя стоимость авиабилетов составила 59 тысяч рублей (+3%).

Осенью путешественники из России стали планировать путешествия заранее и, таким образом, выросла глубина бронирований: доля билетов, купленных за три недели до вылета и ранее, выросла до 39% (37% в 2024-м), а доля покупок в последний момент снизилась до 40% (41% в 2024-м).

Ранее россиянам рассказали, как в 2026 году отдохнуть 59 дней вместо 28.