В Госдуме поддержали особые условия по ипотеке для семей с ребенком-инвалидом

Для семей с детьми-инвалидами нужны особые условия по ипотеке, и для приобретения жилья необходима отдельная программа — со ставкой не выше 1%. Первоначальный взнос нужно закрепить на уровне не выше 20%, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, семейная ипотека под 6% для таких семей — непосильная ноша.

Так он прокомментировал предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он предложил запустить ипотеку со ставкой 1% для семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Автор инициативы считает, что мера поможет снизить финансовую нагрузку на родителей: сейчас такие семьи часто несут высокие расходы на лечение, реабилитацию и уход. По оценкам инициаторов, потенциально поддержка может затронуть свыше 780 тыс. семей.

«Только так у семей появится шанс действительно улучшить жилищные условия. Сейчас у нас действует программа «Семейная ипотека», которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6%. Но даже льготная ипотека недоступна многим семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, так как их расходы зачастую выше. Это траты на лекарства и средства ухода, лечение, реабилитацию и многое другое, в том числе — обеспечение особых жилищных условий, безбарьерной среды и доступности удобств», — отметил Аксененко.

По его словам, при этом часто один из родителей не работает, обеспечивая постоянный уход за ребенком. Кроме того, для такой ипотеки необходим первоначальный взнос, добавил депутат. Он составляет «номинально» от 20%, но по факту — до 60% от стоимости жилья, уточнил Аксененко.

«Для семей, а особенно для тех, где есть особенные дети, это непосильная ноша. И чем больше семьи на первоначалку «собирают», тем дороже становятся квартиры», — заключил Аксененко.

