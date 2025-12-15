На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме поддержали особые условия по ипотеке для семей с ребенком-инвалидом

Депутат Аксененко поддержал ипотеку под 1% для семей с детьми-инвалидами
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Для семей с детьми-инвалидами нужны особые условия по ипотеке, и для приобретения жилья необходима отдельная программа — со ставкой не выше 1%. Первоначальный взнос нужно закрепить на уровне не выше 20%, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. По его словам, семейная ипотека под 6% для таких семей — непосильная ноша.

Так он прокомментировал предложение лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Он предложил запустить ипотеку со ставкой 1% для семей, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Автор инициативы считает, что мера поможет снизить финансовую нагрузку на родителей: сейчас такие семьи часто несут высокие расходы на лечение, реабилитацию и уход. По оценкам инициаторов, потенциально поддержка может затронуть свыше 780 тыс. семей.

«Только так у семей появится шанс действительно улучшить жилищные условия. Сейчас у нас действует программа «Семейная ипотека», которая помогает семьям с детьми приобретать жилье под 6%. Но даже льготная ипотека недоступна многим семьям, где воспитывается ребенок-инвалид, так как их расходы зачастую выше. Это траты на лекарства и средства ухода, лечение, реабилитацию и многое другое, в том числе — обеспечение особых жилищных условий, безбарьерной среды и доступности удобств», — отметил Аксененко.

По его словам, при этом часто один из родителей не работает, обеспечивая постоянный уход за ребенком. Кроме того, для такой ипотеки необходим первоначальный взнос, добавил депутат. Он составляет «номинально» от 20%, но по факту — до 60% от стоимости жилья, уточнил Аксененко.

«Для семей, а особенно для тех, где есть особенные дети, это непосильная ноша. И чем больше семьи на первоначалку «собирают», тем дороже становятся квартиры», — заключил Аксененко.

Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев спрогнозировал ставки по кредитам в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами