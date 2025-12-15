Впервые со времен Пиночета президентские выборы в Чили выиграл консервативный политик

Аргентинский и Боливийский лидеры поздравили Каста с победой на выборах в Чили

Президент Аргентины Хавьер Милей и его боливийский коллега Родриго Пас поздравили члена консервативной Республиканской партии Хосе Антонио Каста с победой на выборах главы Чили. Об этом лидеры стран сообщили в социальных сетях.

В Чили завершился второй тур президентских выборов, в котором Каст набрал 58% голосов. За пост главы государства с ним поборолась коммунистка Жанетт Хара из левоцентристской коалиции «Единство для Чили».

«Я очень рад сокрушительной победе моего друга Хосе Антонио Каста на выборах президента Чили. Это еще один шаг нашего региона в защиту жизни, свободы и частной собственности», — написал в соцсети X Милей.

Победа Каста поможет региональным правым «освободиться от гнета социализма XXI века», подчеркнул президент Аргентины.

«Этот результат — ясный сигнал граждан в защиту семьи, безопасности граждан и свободной экономики. Это прекрасная возможность для усиления уз дружбы между Боливией и Чили», — написал Пас в социальной сети X.

Президент Боливии также назвал итоги выборов в Чили «победой ценностей, которые разделяет».

Как сообщает ТАСС, Каст в предвыборной борьбе пообещал избирателям более жесткие меры по борьбе с преступностью и нелегальной миграцией. В частности, он заявил о намерении построить заграждения на границе с Боливией, а также снизить налоги на прибыль корпораций.

Ранее в Чили выбрали второго самого молодого президента в мире.