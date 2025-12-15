На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали о правильном выборе между накопительным счетом и вкладом

Эксперт Васильков: стоит перенести средства с накопительного счета на вклад
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В условиях снижения ставок по банковским продуктам россиянам стоит перенести средства с накопительных счетов на вклады. Об этом агентству «Прайм» рассказал финансовый эксперт Илья Васильков.

Он отметил, что перед вкладчиком сейчас встает выбор: зафиксировать высокую доходность или сохранить гибкость, даже если ставки по накопительным счетам начнут снижаться быстрее. Решение зависит от двух факторов — горизонта использования денег и готовности отказаться от доступа к средствам.

Эксперт пояснил, что если человек не планирует использовать деньги в течение ближайших месяцев, то перевод части или всей суммы с накопительного счета на срочный вклад может стать выгодным. Он подчеркнул, что накопительные счета удобны своей доступностью, но банки, реагируя на изменения ключевой ставки, корректируют их быстрее всех.

Поскольку банки уже начали снижать доходность по накопительным счетам, следует зафиксировать текущие 15–16% по вкладам на срок от 6 до 12 месяцев. Это позволит сделать гарантированной сегодняшнюю высокую ставку и защитить доходность от дальнейших снижений.

15 декабря сообщалось, что две пятых опрошенных россиян ожидают снижения ключевой ставки до 16% 19 декабря.

Ранее экономисты и финансовые аналитики дали «Газете.Ru» прогноз по уровню ключевой ставки 19 декабря.

