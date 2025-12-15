На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам стали предлагать более высокие зарплаты

HeadHunter: средняя предлагаемая россиянам зарплата выросла на 14% за год
true
true
true
close
Fascinadora/Shutterstock/FOTODOM

Средняя предлагаемая зарплата россиянам в декабре составила 83,7 тыс. рублей (+14% за год), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

При этом доходы некоторых специалистов превышают медианные показатели по стране. Так, самую высокую заработную плату предлагают ИТ-специалистам и рабочим. На первом месте по уровню дохода расположились дата-сайентисты из ИТ — 268,8 тыс. рублей. На втором месте находятся DevOps-инженеры из ИТ (199,6 тыс. рублей), на третьем — монтажники (197,1 тыс. рублей). В пятерку высокооплачиваемых специальностей вошли водители (194,7 тыс. рублей) и маляры (184,6 тыс. рублей).

Наименьшие показатели средней зарплаты зафиксированы у дворников (42 тыс. рублей), уборщиков (45,8 тыс.), мерчандайзеров (49,3 тыс.), воспитателей (49,5 тыс.) и психологов (54,8 тыс. рублей).

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, реальный рост доходов россиян продолжится в 2026 году и составит 1–2%: дефицит кадров обеспечит увеличение зарплат, а высокие ставки по вкладам — процентные доходы.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян растут пятый год подряд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами