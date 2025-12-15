Россиянам стали предлагать более высокие зарплаты

HeadHunter: средняя предлагаемая россиянам зарплата выросла на 14% за год

Средняя предлагаемая зарплата россиянам в декабре составила 83,7 тыс. рублей (+14% за год), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

При этом доходы некоторых специалистов превышают медианные показатели по стране. Так, самую высокую заработную плату предлагают ИТ-специалистам и рабочим. На первом месте по уровню дохода расположились дата-сайентисты из ИТ — 268,8 тыс. рублей. На втором месте находятся DevOps-инженеры из ИТ (199,6 тыс. рублей), на третьем — монтажники (197,1 тыс. рублей). В пятерку высокооплачиваемых специальностей вошли водители (194,7 тыс. рублей) и маляры (184,6 тыс. рублей).

Наименьшие показатели средней зарплаты зафиксированы у дворников (42 тыс. рублей), уборщиков (45,8 тыс.), мерчандайзеров (49,3 тыс.), воспитателей (49,5 тыс.) и психологов (54,8 тыс. рублей).

По прогнозу главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, реальный рост доходов россиян продолжится в 2026 году и составит 1–2%: дефицит кадров обеспечит увеличение зарплат, а высокие ставки по вкладам — процентные доходы.

Ранее сообщалось, что реальные доходы россиян растут пятый год подряд.