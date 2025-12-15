Названы две ошибки пожилых при употреблении лекарств, которые могут привести к госпитализации

Пожилые пациенты – одна из самых уязвимых категорий: около 80% людей старшего возраста имеют хотя бы одно хроническое заболевание и вынуждены постоянно принимать лекарства. Однако две ошибки в приеме лекарств могут привести к госпитализации. Это отказ от приема прописанных врачом лекарств или самостоятельное снижение дозировки и бесконтрольное употребление лекарств по совету знакомых, рассказала «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Ошибки в приёме медикаментов ежегодно приводят примерно к 700 000 обращений в отделения неотложной помощи, многие из которых можно предотвратить при ответственном подходе к терапии. Среди пожилых лиц распространены две крайности: одни пациенты забывают или не хотят принимать назначенные врачом препараты, тогда как другие бесконтрольно пьют множество лекарств по совету знакомых. И то, и другое чревато серьезными последствиями. Например, пропуск таблеток при артериальной гипертонии или сахарном диабете может привести к обострениям и даже угрожать жизни. С другой стороны, одновременный прием слишком большого числа медикаментов без врачебного контроля ухудшает качество жизни и грозит непредсказуемыми реакциями – препараты могут взаимодействовать друг с другом и вызывать дополнительные проблемы», – заметила доктор.

К сожалению, пожилые люди нередко поддаются рекламе и приобретают без рецепта широко разрекламированные лекарства или биодобавки без достаточных показаний.

«Бабушки и дедушки часто принимают то, что посоветовала соседка или о чём услышали по телевизору. В период Новогодних праздников риск такого поведения повышается: вокруг праздничная суета, aптеки работают в сокращенном режиме, врачей труднее застать, а вокруг идет поток рекламы «чудодейственных» средств для здоровья. Кроме того, в праздничные дни пожилые люди могут почувствовать себя хуже из-за обильных застолий и бессонных ночей, что толкает их принимать новые, не согласованные лечащим врачом средства. Но чем больше человек принимает лекарств, тем выше вероятность побочных эффектов» — указывает Ткачева.

По ее словам, в праздники особенно важно не поддаваться эмоциональным решениям, а все препараты следует принимать только по назначению врача.

«Лучшее, что могут сделать близкие, это напомнить пожилым родственникам о правильном приеме лекарств, помочь составить расписание и убедиться, что никакие новые таблетки в него не попали», – добавила эксперт.

