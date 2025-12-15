На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые открыли удивительный симбиоз дельфинов с касатками

Ученые обнаружили, что дельфины объединяются с касатками в охоте на лосося
Группа исследователей заметила у берегов Канады косаток и дельфинов, помогающих друг другу в охоте на рыбу. Об этом сообщает The Washington Post.

Что бы вы сделали, если бы были голодным тихоокеанским белобоким дельфином, который, предвкушая поедание лосося, смирился с тем, что рыба слишком велика, чтобы поймать и проглотить ее целиком? Ученые говорят, что вы могли бы объединиться с косаткой, пишет издание.

Команда из Университета Британской Колумбии под руководством Эндрю Трайтеса в августе 2020 года провела исследование поведения касаток. Ученые обнаружили, что киты могут объединяться с белобокими дельфинами, чтобы успешнее охотиться на лосося.

Как отмечают исследователи, дельфинам легче выслеживать добычу благодаря скоординированным эхолокационным сигналам. Этим пользуются косатки, которые просто следуют за ними. В свою очередь, киты могут разрывать лосося на куски, которые впоследствии достаются дельфинам. Кроме того, косатки помогают защищать дельфинов от других крупных хищников.

