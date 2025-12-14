«Кровь хлестала повсюду»: в Сиднее расстреляли десятки людей на праздновании Хануки

12 человек погибли в результате стрельбы на пляже в Сиднее

В Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около двух тысяч членов еврейской общины. В результате стрельбы, по последним данным, погибли 12 человек, еще как минимум 18 получили ранения. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди в Сиднее во время празднования Хануки. 12 человек, включая одного из стрелявших, погибли, сообщил The Guardian.

«Эти мужчины остановили свою машину, прикрепили к лобовому стеклу черный флаг с эмблемой, затем перешли по пешеходному мосту и начали стрелять», — рассказал Daily Mail один из очевидцев.

The Sydney Morning Herald уточнила, что это произошло около 18:40 по местному времени (10:40 мск). В тот момент на пляже проходило бесплатное мероприятие, посвященное Хануке. По словам президента Сионистской федерации Австралии Джереми Лейблера, всего на пляже находились около двух тысяч членов еврейской общины.

«Пожилые семьи весело проводили время. Дети играли на фестивале. А потом вдруг начался полный хаос. Это была кровавая бойня, это была настоящая бойня. Я видел, как дети падали на землю, я видел стариков. Я видел инвалидов. Кровь хлестала повсюду. <…> Последний раз что-то подобное я видел 7 октября [2023 года]. Я никогда не думал, что увижу такое в Австралии», — рассказал один из участников праздника, переживший нападение ХАМАС на Израиль.

close На месте стрельбы на пляже Бонди, Сидней, 14 декабря 2025 года Mark Baker/AP

При этом многие люди, находившиеся в момент стрельбы поблизости от пляжа, сообщили, что сначала приняли выстрелы за звуки фейерверков.

«Мы услышали звуки, похожие на фейерверки. Пляж был битком набит. А потом началось много фейерверков. Вдруг мы увидели тысячи людей, бегущих на нас. Поэтому мы все забежали внутрь и заперлись в туалетах», — поделился один из свидетелей стрельбы.

Другой очевидец, который помог людям укрыться в кафе своего друга, сообщил, что среди спасающихся с пляжа были беременные и женщины с детьми.

Что известно о погибших и пострадавших

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Крис Миннс сообщил, что на данный момент известно о 12 погибших, среди них — один из нападавших . Кроме этого, израильский журналист Ханания Нафтали рассказал, что на пляже Банди был убит раввин Эли Шлангер. СМИ также сообщали, что среди жертв есть дети, однако официально эта информация не была подвержена.

Служба скорой помощи штата Новый Южный Уэльс доложила о как минимум 18 пострадавших. СМИ при этом сообщают о 25 раненых. Известно, что среди них есть двое полицейских. Кроме этого, в результате стрельбы пострадал председатель совета Израиль — Австралия Арсен Островский, который получил ранение в голову.

«Там семьи, раненые маленькие дети, все в крови...» — поделился журналист телеканала 9News.

close Экстренные службы эвакуируют пострадавшего после сообщений о стрельбе на пляже Бонди, Сидней, 14 декабря 2025 года Mark Baker/AP

Полиция уточнила, что число пострадавших может увеличиться. По словам очевидцев, раненых выносили с пляжа на досках для серфинга, потому что медикам не хватало носилок. 9News также уточнил, что отделение неотложной помощи в больнице Ройал Принс Альфред перестало принимать пациентов, так как оказалось переполнено.

Нападавшего обезвредил прохожий

По словам одного из свидетелей, открывшие стрельбу мужчины были одеты во все черное. Кроме этого, на них, вероятно, были бронежилеты. Стрелявшие были вооружены дробовиком и штурмовой винтовкой.

Полиция штата сообщила, что нейтрализовала двух нападавших. Позже выяснилось, что одного из них обезвредил безоружный прохожий. Мужчина подкрался к стрелявшему сзади и смог отобрать у него оружие. Второй преступник был застрелен.

Репортер 9News также рассказал о предполагаемом третьем стрелявшем, который якобы сам сдался полиции. Однако правоохранители не подтвердили эту информацию, заявив, что в стрельбе участвовали только двое человек.

ABC сообщил, что полицейским удалось установить личность одного из преступников. Речь идет о мужчине по имени Навид Акрам, который проживал в районе Бонниригг на юго-западе Сиднея. По данным телеканала, в его доме уже проводят обыск.

Кроме этого, в полиции рассказали, что вскоре после стрельбы на улице Кэмпбелл-Парад обнаружили автомобиль, в котором, по мнению правоохранителей, могут находится несколько самодельных взрывных устройств. На место вызвали саперов.

close Место стрельбы на пляже Бонди в Сиднее, 14 декабря 2025 года NVO clients/smh.com.au/Reuters

Целенаправленное нападение

Сопредседатель Исполнительного совета еврейской общины Австралии Алекс Ривчин назвал произошедшее на пляже Бонди во время празднования Хануки преднамеренным и целенаправленным нападением.

Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мэл Лэньон сообщил, что стрельбу квалифицировали как теракт.

Источники News.com в правоохранительных органах считают, что нападение планировалось несколько месяцев.

«Это нападение было спланировано против еврейской общины Сиднея. В первый день Хануки. Ночь, которая должна была стать вечером мира и радости, отмечаемым в этой общине в кругу семей и сторонников, была разрушена этим ужасным злодеянием», — заявил премьер-министр штата Новый Южный Уэльс.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз, в свою очередь, назвал произошедшее «шокирующим и вызывающим тревогу» инцидентом.

Посольство РФ в Канберре и генконсульство в Сиднее выясняют информацию о наличии среди пострадавших россиян. Представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что терроризму не может быть никакого оправдания.