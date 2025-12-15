Врач предупредила, какие БАДы нельзя сочетать с лекарствами

Врач Одерий: БАДы с магнием нельзя сочетать с лекарствами от давления

Многие россияне уверены, что витамины и биодобавки безобидны и могут приниматься без ограничений. Однако сочетание «натуральных» средств с обычными лекарствами может привести к снижению эффективности терапии или серьезным побочным эффектам, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Врач подчеркнула, что в отличие от препаратов, БАДы не проходят строгий контроль состава, могут непредсказуемо взаимодействовать с лекарствами, накапливаться в организме и нередко остаются «скрытыми» от врача, поскольку пациенты не считают нужным сообщать о них на приеме.

Специалист перечислила сочетания, которые представляют наибольшую опасность.

Так, антидепрессанты нельзя комбинировать со зверобоем, 5-HTP и L-триптофаном: такие добавки повышают уровень серотонина и могут привести к серотониновому синдрому — состоянию с резким повышением температуры, тремором и спутанностью сознания.

Опасны и комбинации антикоагулянтов с «натуральными антикоагулянтами», например высокими дозами витамина K или гинкго билоба, поскольку они способны спровоцировать кровотечения или повысить риск тромбозов.

Добавки с магнием, обладающим легким гипотензивным действием, при совместном приеме с препаратами от давления могут вызвать резкое его падение, головокружение и обмороки.

Особое внимание стоит уделять препаратам для щитовидной железы. «Левотироксин (препарат для щитовидной железы) + железо, кальций» — такие сочетания мешают всасыванию гормона, что приводит к неэффективности лечения и искаженным анализам. Также коварен и биотин: он может давать искаженные результаты при определении уровня ТТГ и Т4.

Минералы вроде железа, кальция, магния и цинка негативно влияют на действие антибиотиков — они образуют в желудке нерастворимые соединения с рядом препаратов, особенно с фторхинолонами и тетрациклинами, многократно снижая их эффективность.

Не менее рискованно сочетать противосудорожные средства со зверобоем, который ускоряет выведение антиконвульсантов и тем самым может спровоцировать эпилептические приступы.

Чтобы избежать подобных последствий, эндокринолог рекомендует всегда рассказывать врачу обо всех принимаемых добавках, не экспериментировать с сочетаниями, внимательно читать инструкции и соблюдать дозировки.

«БАДы — не лекарство. Они не заменяют терапию, назначенную врачом. Если вы принимаете какие-либо препараты, любое дополнение к рациону должно быть согласовано со специалистом. Ваше здоровье — не поле для экспериментов», — подчеркнула Одерий.

