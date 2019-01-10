Роскомнадзор выявил в материалах «Би-би-си» трансляцию идеологии терроризма

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Роскомнадзор в ходе проверки выявил в материалах британской телерадиовещательной организации «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что речь идет о цитатах одного из лидеров террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) Аль-Багдади.

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Как отмечается, в настоящее время ведомство проводит экспертизу на предмет соответствия материалов «Би-би-си» российскому антиэкстремистскому законодательству.

«В период с 14 по 31 января 2019 года будет проведена проверка соблюдения ООО «Бритиш телевижн» лицензионных и обязательных требований в сфере телерадиовещания», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в период до 16 января «Би-би-си» должна предоставить документы, подтверждающие компанией соблюдение требований закона о СМИ.

Ранее сообщалось, что в Кремле рассказали о привилегиях проверяемых Роскомнадзором журналистов «Би-би-си».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.