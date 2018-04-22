В Telegram предложили россиянам запустить бумажные самолетики

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей, которые поддерживают свободный интернет, выпустить из окон бумажные самолетики в 19.00. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Всех, кто поддерживает свободный интернет, призываем запустить из окна бумажный самолетик сегодня ровно в 7 вечера по местному времени», — написал Дуров.

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Он также призвал «устроить небольшой субботник» после акции, чтобы собрать оказавшиеся на улице самолетики.

«Эта неделя останется в истории», — закончил Дуров.

Ранее Роскомнадзор подтвердил, что заблокировал ряд IP-адресов Google, и признал, что такие меры связаны с блокировкой мессенджера Telegram.