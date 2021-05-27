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Бесконечная серия пенальти: «Вильярреал» впервые выиграл Лигу Европы

«Вильярреал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Основное время встречи завершилась со счетом 1:1 — на гол Жерара Морено точным ударом ответил бомбардир «красных дьяволов» Эдинсон Кавани.

Исход поединка решился уже в серии послематчевых пенальти. Удачливее в ней оказались футболисты испанского клуба, которые реализовали 11 попыток. Героем серии стал голкипер «Желтой субмарины» Херонимо Рульи, который не только отметился точным ударом с «точки», но и отразил выстрел своего визави из «МЮ» Давида де Хеа.

Таким образом, «Вильярреал» впервые в своей истории стал победителем Лиги Европы, а для главного тренера испанской команды Унаи Эмери этот триумф стал уже четвертым в карьере. В 2014, 2015 и 2016 годах он приводил к победе другой клуб из Испании — «Севилью». В 2019 Эмери также участвовал в финале Лиги Европы, но тогда ведомый им лондонский «Арсенал» потерпел поражение.

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&laquo;Вильярреал&raquo; празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года &laquo;Вильярреал&raquo; празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года Финал Лиги Европы УЕФА: &laquo;Вильярреал&raquo; (Испания)&nbsp;- &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (Англия), 26 мая 2021 года
Вратарь ФК &laquo;Вильярреал&raquo; Херонимо Рульи отбивает решающий мяч в послематчевом пенальти в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года Вратарь ФК &laquo;Вильярреал&raquo; Херонимо Рульи отбивает решающий мяч в послематчевом пенальти в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
&laquo;Вильярреал&raquo; празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года &laquo;Вильярреал&raquo; празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
&laquo;Вильярреал&raquo; празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года &laquo;Вильярреал&raquo; празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
Вратарь ФК &laquo;Вильярреал&raquo; Херонимо Рульи после победы в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года Вратарь ФК &laquo;Вильярреал&raquo; Херонимо Рульи после победы в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
&laquo;Вильярреал&raquo; празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года &laquo;Вильярреал&raquo; празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
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«Вильярреал» празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Финал Лиги Европы УЕФА: «Вильярреал» (Испания) - «Манчестер Юнайтед» (Англия), 26 мая 2021 года
Вратарь ФК «Вильярреал» Херонимо Рульи отбивает решающий мяч в послематчевом пенальти в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
«Вильярреал» празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
«Вильярреал» празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
Вратарь ФК «Вильярреал» Херонимо Рульи после победы в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
«Вильярреал» празднует победу в финале Лиги Европы УЕФА, 26 мая 2021 года
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