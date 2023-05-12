Алине Кабаевой — 40

12 мая исполнилось 40 лет Алине Кабаевой – олимпийской чемпионке, победительнице чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, которая после ухода из большого спорта занялась бизнесом и политикой.

Родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте, а с художественной гимнастикой познакомилась уже в 3,5 года. Когда девочке исполнилось 11 лет, она с мамой переехала в Москву для работы со знаменитым тренером Ириной Винер. В возрасте 15 лет Алина выиграла чемпионат Европы (1998 год), а затем еще четыре раза становилась абсолютной чемпионкой Европы. В 1999 году Кабаева победила на чемпионате мира по художественной гимнастике, а в 2004 году завоевала золото на Олимпийских играх в Афинах. В 2007 году гимнастка ушла из большого спорта.

В том же году она стала депутатом Государственной думы РФ V созыва. 15 февраля 2008 года стала председателем Общественного совета холдинга «Национальная Медиа Группа». В сентябре 2014 года Кабаева заняла пост председателя совета директоров НМГ, она также возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс». В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала «Огонек», опубликованном в марте 2014 года, Кабаева заняла восьмое место. Кабаева редко дает интервью и общается со СМИ. В начале апреля в Сочи прошел 12-й фестиваль художественной гимнастики «Алина», организованный на базе Академии «Небесная грация», принадлежащей Кабаевой.