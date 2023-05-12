Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Алине Кабаевой — 40

12 мая исполнилось 40 лет Алине Кабаевой – олимпийской чемпионке, победительнице чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике, которая после ухода из большого спорта занялась бизнесом и политикой.

Родилась 12 мая 1983 года в Ташкенте, а с художественной гимнастикой познакомилась уже в 3,5 года. Когда девочке исполнилось 11 лет, она с мамой переехала в Москву для работы со знаменитым тренером Ириной Винер. В возрасте 15 лет Алина выиграла чемпионат Европы (1998 год), а затем еще четыре раза становилась абсолютной чемпионкой Европы. В 1999 году Кабаева победила на чемпионате мира по художественной гимнастике, а в 2004 году завоевала золото на Олимпийских играх в Афинах. В 2007 году гимнастка ушла из большого спорта.

В том же году она стала депутатом Государственной думы РФ V созыва. 15 февраля 2008 года стала председателем Общественного совета холдинга «Национальная Медиа Группа». В сентябре 2014 года Кабаева заняла пост председателя совета директоров НМГ, она также возглавляет совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс». В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала «Огонек», опубликованном в марте 2014 года, Кабаева заняла восьмое место. Кабаева редко дает интервью и общается со СМИ. В начале апреля в Сочи прошел 12-й фестиваль художественной гимнастики «Алина», организованный на базе Академии «Небесная грация», принадлежащей Кабаевой.

Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 443-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 443-й день
Военкоры и RT сообщили о возможном начале украинского контрнаступления. Минобороны это опровергло
Минобороны РФ опровергло сообщения о начале контрнаступления украинской армии
«Никто не будет замечать этот 1%». Депутат Матвеев объяснил, кто будет платить «налог на развлечения»
Автор законопроекта рассказал, кого коснется «налог на развлечения»
В Киеве заявили, что намерены использовать ракеты Storm Shadow так, как посчитают нужным
МИД РФ: посольство Польши в Москве лишилось доступа к своим средствам в банках России
Спецпредставитель КНР с 15 мая посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию
Baza: в Москве похитили жену бывшего первого замминистра обороны и командующего ВДВ Колмакова
Новости и материалы
Nature: препараты для снижения уровня холестерина защищают сосуды, меняя активность генов
Кремль заявил об отсутствии информации о посреднической роли Ватикана по Украине
Песков заявил, что пока в графике Путина нет разговора с президентом Турции Эрдоганом
Кайли Дженнер вышла в свет в кожаном плаще на голое тело
Песков: накачивание Украины Западом оружием будет продолжаться, но Россия к этому готова
В Малайзии 22-летний мужчина женился на своей 48-летней бывшей учительнице
«СЭ»: к Костомарову могут приехать зарубежные врачи и привезти протезы
Кремль назвал условия для продления зерновой сделки
В России поступили в продажу китайские кроссоверы XPeng G3i
Певица Ирина Дубцова обвинила экс-участников «Фабрики звезд» во внутренних комплексах после жалоб на проект
Песков: люди на Западе должны знать об ошибочности политики своих лидеров
Глава КС России Зорькин: на Западе считают остальной мир территорией дикости и варварства
В Кремле отказались комментировать вопрос о возможном обмене Уилана и Гершковича
Житель Подмосковья похитил, изнасиловал и убил свою жену
Песков: у Путина запланировано совещание Совбеза РФ и международный телефонный разговор
В AnTuTu назвали самые мощные Android-смартфоны в мире
В Кремле рассказали, простит ли Москва Запад в случае отмены санкций
В Красноярске опекун била мальчиков ложкой и одного из них залечила до смерти
Все новости
Евросоюз намерен усложнить обход санкций в отношении российской нефти
Politico: все страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против России
«Аве, Оза». Как жена Андрея Вознесенского повлияла на его жизнь
Почему брак с Андреем Вознесенским принес Зое Богуславской много трудностей
«Турецкие бренды могут интегрироваться быстро»: что ждет российский рынок моды
Топ-менеджер «Авито» Алексей Козловский рассказал, приживутся ли в России бренды с Востока
«Мы испытываем стыд, когда ставим себя ниже других»
Психотерапевт Гиберманн: стыд мешает просить повышения зарплаты и ставить границы в токсичных отношениях
«Без этого нет смысла для участия России». Москва назвала условия продления зерновой сделки
Замглавы МИД Вершинин допустил прекращение зерновой сделки 18 мая без учета интересов России
«Такой же «Кинжал», как Кличко — балерина». Что сбил Patriot в небе Украины
В Минобороны назвали технически невозможным перехват «Кинжала» американской ЗРК Patriot
Национальный символ Франции: супермодели и актрисе Летиции Касте — 45
Облик военной сверхдержавы: почему в США обеспокоены растущей мощью Китая
Генерал США Ванхерк: КНР модернизирует свои вооруженные силы угрожающими темпами
Сериал «Укрытие»: новый «Мир Дикого Запада» про 144-этажное убежище под землей
Рецензия на сериал «Укрытие» по серии романов Хью Хауи «Бункер»
«Меняют правила игры»: Лондон поставил Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow
Глава МО Британии Уоллес подтвердил передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow
«Убийца» Photoshop и первый смартфон-раскладушка: что показали на презентации Google
Русский язык в чат-боте Bard, складной Pixel Fold и другие новинки Google I/O 2023
«Призрачная торговля». FT рассказала об исчезнувших в России товарах из ЕС на $1 млрд
FT: товары ЕС для стран СНГ на $1 млрд исчезли при транзите через Россию
«Бахмут сдавать не собираемся». В Киеве заявляют о продолжении боев за город
Секретарь СНБО Данилов: Украину подталкивают к переговорам на российских условиях
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях