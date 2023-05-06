Пугачева, Машков, Песков: кто пришел проститься с Валентином Юдашкиным

В Москве на Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с модельером Валентином Юдашкиным. Он умер 2 мая, в возрасте 59 лет после продолжительной болезни.

Проститься с дизайнером пришли Владимир Машков, Николай Басков, Владимир Винокур, Эвелина Хромченко, Сергей Зверев, Клара Новикова, Олег Газманов, Надежда Бабкина, Леонид Якубович и многие другие известные личности. Александр Розенбаум приехал с большим букетом подсолнухов. Церемонию также посетил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты заметили на церемонии Аллу Пугачеву. Она приехала к кладбищу в затонированном автомобиле и не стала общаться с журналистами.

Сама церемония проходит в закрытом режиме. К кладбищу приехали более сотни поклонников модельера и десятки журналистов.

Валентина Юдашкина похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища, где покоятся звезды советского кино и театра. Это место называют аллеей деятелей искусств. Рядом с местом, где похоронят кутюрье, находятся могилы актера Бориса Клюева и оперной певицы Бэлы Руденко.