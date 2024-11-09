В России упразднили комитет по подготовке к Олимпийским играм

Российское правительство упразднило оргкомитет по подготовке спортсменов к Олимпийским играм. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что речь идет об организационном комитете по подготовке российских спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм.

Комитет был создан в 2014 году. Целью его работы была координация работы федеральных органов власти, таких же органов в субъектах РФ и организаций по созданию условий для достойного выступления российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх. В декабре 2014 года оргкомитет возглавил Аркадий Дворкович.

До этого президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал открытие Олимпиады в Париже оскорбительным для миллионов христиан.

Ранее глава USADA заявил пранкерам, что участники Игр дружбы не смогут выступать на ОИ.