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Защитник «Спартака» назвал основное требование главного тренера команды

Защитник «Спартака» Королев: тренер просит проводить силовые приемы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Защитник хоккейного московского «Спартака» Вениамин Королев после победы над ЦСКА (2:1) в матче регулярного чемпионата рассказал о том, какие принципы исповедует главный тренер красно-белых Алексей Жамнов.

«Если есть подходящий момент, я люблю провести силовой. Но я не сорвиголова, чтобы лишь бы ударить кого-то. Я играю по позиции, оцениваю момент. Если есть возможность, то сыграю в тело, конечно, это мой хлеб. Наш тренер Алексей Юрьевич всегда просит, чтобы мы проводили силовые приемы. И другие сотрудники тренерского штаба тоже это приветствуют, советуют в первую очередь, чтобы мы шли клюшкой в стык, а потом уже телом», — рассказал хоккеист Legalbet.

Он также подчеркнул, что тренеры красно-белых требуют от своих игроков ни в коем случае не избегать силовой борьбы.

Это дебютный сезон Королева в составе «Спартака». В 13-ти проведенных матчах регулярного чемпионата он отметился одной голевой передачей. Команда Жамнова занимает второе место в Западной конференции с 33 очками после 23-х проведенных встреч.

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