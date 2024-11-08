«Провидение хочет, чтобы я достиг своей цели»: как Гитлера пытались убить генералы и смертники Пивную, где выступал Гитлер с торжественной речью, взорвали 85 лет назад

Пивная «Бюргербройкеллер» получила известность на всю Германию, когда Гитлер поднял в ней Пивной путч и впервые попытался захватить власть. В 1939 году эта же пивная чуть не стала местом конца его политического пути, — перед речью Гитлера в здание заложили бомбу. Однако фюрер чудом спасся, уйдя из пивной до взрыва, и с тех пор окончательно уверовал в то, что его хранит судьба. С учетом того, сколько покушений он пережил, трудно в это не поверить. «Газета.Ru» рассказывает о самых серьезных попытках убить Гитлера.

Уничтожить в зародыше

Первые попытки устранить Гитлера начались задолго до того, как он начал мировую войну и стал ответственен за гибель миллионов. Что характерно, сделать это зачастую пытались не коммунисты и либералы, а номинальные союзники по правому флангу.

Например, в 1934 году после массовой расправы гитлеровцев со штурмовиками СА («Ночи длинных ножей»), Гитлера поклялись убить антинацисты Беппо Рёмер и Николаус фон Халем.

Первый после окончания Первой мировой войны стал членом Фрайкора, антикоммунистического «белого» ополчения (который некоторые считают предтечей нацизма), но спустя пару лет сам вошел в тесный контакт с компартией. Второй, фон Халем, был участником гитлеровского Пивного путча 1923 года, но после него присоединился к консервативному католическому движению. Предпринять они ничего не успели: еще на стадии задумки Рёмера арестовало Гестапо и отправило в концлагерь до 1939 года. Выйдя из него, бывший фрайкоровец в связке со старым напарником вновь попытался организовать заговор против Гитлера, считая войну гибельной для Германии. Результат был тот же — арест для обоих и на этот раз казнь.

В тот же период, сразу после прихода Гитлера к власти, его задумал убить спичрайтер вице-канцлера Эдгар Юнг.

Он не верил в либерализм и демократию, сам был убежденным антисемитом и мечтал выдавить евреев в эмиграцию, но придерживался консервативного религиозного взгляда на жизнь, в то время как нацисты в равной степени ни во что не ставили ни религию, ни аристократию, ни традицию. Сторонников Гитлера он считал фанатиками и презирал их за разбойничью склонность к беззаконию и насилию — поэтому стал поджидать удобного момента, чтобы застрелить фюрера. Гитлеровцы успели раньше, выволочив Юнга из квартиры в «Ночь длинных ножей» в загородный лес.

Британский военный атташе в Германии Ноэль Мейсон-Макфарлейн призывал убить Гитлера из снайперской винтовки: его гостиная выходила на Шарлоттенбургское шоссе, где фюрер ежегодно принимал парад на свой день рожденья.

Он понимал, что новый немецкий лидер мечтает о реванше против Антанты, и хотел предотвратить войну, но помешало ему собственное начальство. «Мы не достигли той стадии... когда нам придется использовать убийство в качестве замены дипломатии», — сказал архитектор политики умиротворения Гитлера лорд Галифакс.

До войны серьезную попытку убить фюрера совершил Хельмут Хирш — этнический еврей и одновременно немецкий националист-антисемит, член правого «Черного фронта». Сторонники этой группы считали Гитлера неправильным националистом, и потому Хиршу было поручено заложить чемоданы со взрывчаткой в штаб-квартиру НСДАП в Нюрнберге. 21 декабря 1936 года его арестовало Гестапо, вскрыв заговор через внедренного в организацию двойного агента, и вскоре казнило.

Провидение и Великобритания спасают фюрера

К 1938 году Гитлер окончательно укрепил свою власть и начал делать первые шаги к войне. Он обвинил Чехословакию в угнетении немецкого меньшинства и начал подготовку к полномасштабной войне против нее. Поскольку формальными союзниками чехов были англичане и французы, это должно было привести к новой мировой войне, к чему совершенно не была готова значительная часть армии.

В новом заговоре приняли участие не активисты-одиночки, а начальник Генштаба Людвиг Бек, генерал-майор Ганс Остер и многие другие высшие военные чины. Они не имели ничего против идеи «великой Германии», но хорошо осознавали цену мировой войны, были уверены, что Германия ее проиграет, а сам нацизм считали глубоко аморальным, противным немецкому духу.

Их план был таков. Действительно «отмороженных» сторонников всемирной бойни, подобных Гитлеру, в стране было не так много. В это легко поверить, если вспомнить, что после Первой мировой войны самой продаваемой в стране книгой с большим отрывом стала антивоенная «На западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка (ее экземпляры потом составили немалую часть знаменитых костров из книг). Свергнуть Гитлера, чтобы избежать новой великой войны, были готовы многие, но для этого война должна была всерьез замаячить на горизонте.

Поэтому, когда Гитлер начал готовиться к вторжению в Чехословакию и давить на западные правительства, немецкие генералы отправили в Лондон посланника. Произошла комическая сцена: германский военный требовал от Великобритании не идти на уступки фюреру и выдвинуть Германии максимально жесткий ультиматум, пообещав защитить чехов военным путем. Воевать не придется: в момент отдачи приказа о вторжении генералы объявят Гитлера опасным психопатом, ведущим страну в пропасть, возьмут штурмом рейхсканцелярию и нейтрализуют фюрера. После этого к власти должен был вернуться свергнутый кайзер Вильгельм II (его о планах в известность не поставили).

close Франц Риттер фон Эпп, Рудольф Гесс, Адольф Гитлер, Ульрих Граф, Герман Геринг, Юлиус Шауб, Макс Аманн и Вильгельм Фрик (слева направо) во время встречи в пивной «Бюргербройкеллер» в Мюнхене, 1937 год ullstein bild Dtl./ullstein bild/Getty Images

План провалился потому, что британский кабинет министров не стал рассматривать предложение всерьез. Вместо ультиматума британцы заключили с Гитлером сделку (Мюнхенский сговор) и выдвинули ультиматум чехам: они должны были без боя отдать пограничные Судеты или будут считаться инициатором войны, в которой британцы им не помощники.

Впоследствии Бек и Остер были членами антинацистского сопротивления. Первый принял участие в том самом заговоре 20 июня, когда Гитлера наконец удалось взорвать, а второй использовал ресурсы Абвера (военной разведки) для спасения евреев от Холокоста.

Что не удалось генштабу из-за слишком хорошего мнения об англичанах, почти удалось бомбисту-одиночке.

8 ноября 1939 года, уже после начала войны, Гитлер выступал с ежегодной речью в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер», откуда он начал политический путь. Симпатизирующий коммунистам верующий христианин и плотник Георг Эльзер считал, что война принесет разорение рабочему классу, и потому заложил в колонну взрывчатку. Таймер был установлен на 21:20, ближе к концу двухчасовой речи.

Однако фюрера, как и многие разы в его жизни, спасла судьба. Из-за тумана он не мог вернуться в Берлин на личном самолете и был вынужден ехать на поезде, отправлявшемся в 21:30. Поэтому Гитлер сократил речь и закончил ее за 13 минут до взрыва, спешно покинув пивную. Взрыв убил 8 человек и ранил 62, причем среди убитых не было ни одного высокопоставленного нациста. Когда Гитлеру об этом рассказали, он произнес: «Теперь я полностью спокоен! То, что я покинул «Бюргербройкеллер» раньше обычного, доказывает мне, что Провидение хочет, чтобы я достиг своей цели».

close Разрушенная пивная «Бюргербройкеллер» в Мюнхене после взрыва 8 ноября 1939 года Hulton Deutsch/Corbis/Getty Images

Бомбисты и смертники

Гитлера не удалось устранить ни до войны, ни на ранних ее этапах. Поэтому авторы следующих попыток покушений не имели четкого плана, что делать дальше. Они знали лишь, что Гитлер и возглавляемый им нацистский режим — это олицетворение зла, и потому устранить его — моральная обязанность человека, христианина и патриота. Лидерами антигитлеровского движения на тот момент были генералы, из которых самым активным был Хеннинг фон Тресков.

Поскольку немецкий лидер не отсиживался в тылу, а регулярно посещал войска на оккупированных территориях, сделать это было, на первый взгляд, просто. Так, в феврале 1943 года, за полгода до сражения на Курской дуге, Гитлер должен был посетить Полтаву. В момент визита генерал Гиацинт Штрахвиц должен был поднять мятеж и окружить прибывшую делегацию танками, расстреляв всю группу. План провалился потому, что визит был по неясным причинам отменен.

Спустя месяц, 13 марта, Гитлер возвращался из штаба группы армий «Центр» в Смоленске. Перед вылетом Фабиан фон Шлабрендорф, адьютант генерала фон Трескова, передал одному из сопровождавшего Гитлера офицеров подарок для друга в Германии — две бутылки ликера. В этих бутылках находилась бомба с часовым механизмом — а при взрыве самолета для пассажиров спасения нет. Однако «подарок» положили в багажное отделение, где детонатор замерз и взрыва не случилось. Шлабрендорф еле-еле успел вылететь в Германию и забрать собственный подарок.

close Хеннинг фон Тресков ullstein bild Dtl./ullstein bild/Getty Images

Потом Гитлера два раза попытались убить террористы-смертники. Близкий к фон Трескову генерал-майор Рудольф Герсдорф согласился пожертвовать собой и заложил в карманы своего пальто бомбу с таймером на 10 минут. 21 марта 1943 он должен был в качестве эксперта проводить для Гитлера экскурсию, демонстрируя захваченное советское оружие.

В нужный момент Герсдорф должен был резко обнять Гитлера и не отпускать до взрыва, но фюрера оружие не слишком заинтересовало, и выставку он покинул быстрее, чем за 10 минут. Генерал еле успел отключить часовой механизм.

К аналогичной акции был готов майор Аксель фон дем Буше, наслушавшись агитации члена сопротивления Клауса фон Штауффенберга. Он был двухметровым голубоглазым блондином и потому вызвался быть моделью, продемонстрировав фюреру новую зимнюю униформу СС. В момент демонстрации на нем должен был быть рюкзак с бомбой, которую бы фон дем Буше активировал, бросившись на Гитлера и схватив в объятия. План не предполагал использование ненадежного таймера, но Гитлера спасли западные союзники. Они разбомбили вагон с новой униформой, и потому демонстрацию пришлось отменить.

Наконец, последняя попытка устранить Гитлера состоялась 20 июля 1944 года.

Штауффенберг подложил портфель с бомбой в комнату, где шло совещание с участием Гитлера, активировав часовой механизм. На тот раз у Гитлера, казалось, нет шансов. Но его спасло то, что портфель задвинули за толстую ножку стола. После этого почти всех участников антинацистского сопротивления арестовали и казнили, поэтому убивать фюрера стало некому.

Однако после войны все те, кто участвовал в этих неудачных попытках, стали героями новой Германии и символом ее коллективной совести.