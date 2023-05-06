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Кадры коронации Карла III

6 мая в Вестминстерском аббатстве проходит коронация Карла III. Церемония получила кодовое название «Золотая держава». Согласно плану, утром Карл и его супруга Камилла отправились в Вестминстерское аббатство в карете «Бриллиантовый юбилей». Там в присутствии двух тысяч гостей состоится коронация.

Для церемонии из Лондонского Тауэра взяли королевские регалии, которым уже несколько сотен лет. Среди них Посох святого Эдуарда (его воссоздали в 1660 году) и Ложка для коронации, которая впервые упоминалась в хрониках в 1349 году. Карл III будет коронован короной святого Эдуарда, которая была сделана в 1661 году из золота и 400 драгоценных камней. В конце церемонии прозвучит «Боже, храни короля!».

Всего на церемонии будут присутствовать 2200 человек: политики из разных стран, знаменитости, члены королевских семей Европы, кавалеры Ордена Британской империи, а также талантливые ученики школ и университетов. На коронации Елизаветы II присутствовало в четыре раза больше гостей.

Прибудут президент Франции Эммануэль Макрон, первая леди США Джилл Байден, жена президента Украины Елена Зеленская, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Не пригласили на церемонию политиков из России, Белоруссии, Мьянмы, Афганистана, Сирии, Венесуэлы и Ирана.

После коронации Карл III и Камилла отправятся в Букингемский дворец, где состоится королевский салют и выход королевской семьи на балкон.

В день церемонии в центре Лондона арестовали активистов антимонархического движения. Полиция задержала шесть человек и изъяла сотни плакатов с лозунгом «Не мой король».

В последний раз коронация монарха Великобритании проходила 2 июня 1953 года, когда на престол взошла Елизавета II. Ее сын Карл III стал старейшим королем Британии на момент начала правления.

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