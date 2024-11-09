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Жители Бейрута сообщили о взрыве на фоне удара Израиля по складу «Хезболлы»

ТАСС: ВВС Израиля ударили по складу с оружием или нефтепродуктами в Бейруте

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Ливанские СМИ сообщили об ударах Израиля по «оплотам «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута, пишет The Times of Israel.

Согласно публикации, до удара израильская армия потребовала эвакуировать шесть объектов в указанном районе. После атаки в сети появились видео со зданиями, от которых поднимается дым.

ТАСС уточняет, что под ночной удар попали объекты «Хезболлы» у университетского кампуса в районе Шуэйфат. Местные жители слышали взрыв.

«Судя по силе взрыва и поднявшемуся в небо столбу черного дыма, удар был нанесен по складу с оружием или нефтепродуктами», — рассказал источник.

До этого сообщалось, что атака началась с ударов по шести зданиям, расположенным в квартале Харет-Хорейк, и лагерю беженцев Бурдж-эль-Баражна. Следующий налет, судя по данному заранее со стороны Израиля предупреждению, произойдет на предместье Хадас-Бейрут.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее лидер «Хезболлы» назвал условие для начала мирных переговоров с Израилем.

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Операция Израиля в Ливане
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