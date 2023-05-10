Последняя жена Высоцкого. Марине Влади – 85

10 мая отмечает 85-летний юбилей французская актриса и певица русского происхождения Марина Влади (полное имя — Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова). Она родилась в 1938 году во французской коммуне Клиши-ла-Гаренн. Ее отцом был оперный певец Владимир Поляков, покинувший Россию во время Первой мировой войны, а матерью — дочь русского генерала, балерина Милица Энвальд, переехавшая во Францию в 1919 году.

Марина была младшей среди четырех дочерей в семье. Вслед за сестрами, увлекавшимися искусством, она также начала актерскую деятельность. В 11 лет снялась вместе с одной из них в итальянском фильме «Летняя гроза». Позже сестры образовали трио «Сестры Поляковы», исполняющее русские народные песни, а также играли в чеховских «Трех сестрах» в парижском театре Эберто. После смерти отца Марина взяла псевдоним «Влади».

Она снималась во многих итальянских фильмах, выступая как в драматических, так и в комедийных ролях. Зачастую Влади предлагали роли девушек славянского происхождения в фильмах по произведениям русских авторов.

В 1970-1980 годы Марина Влади жила с Владимиром Высоцким, получив большую известность в СССР. После его смерти вышла замуж в четвертый раз и провела 23 года в браке с врачом-онкологом Леоном Шварценбергом, скончавшимся в 2003 году. Начиная с 80-х, редко снималась в кино. Выпустила сборник рассказов «Рассказы Милицы», книгу воспоминаний «Владимир, или Прерванный полет», ряд романов, мемуаров и эссе.

Жизнь и творчество Марины Влади – в фотогалерее «Газеты.Ru».