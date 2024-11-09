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На Украине гражданским разрешили использовать найденное и задекларированное оружие

Гончаренко: украинцам разрешили использовать найденное оружие

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Global Look Press

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) рассказал в своем Telegram-канале, что гражданам Украины разрешили использовать в ходе конфликта найденное и задекларированное оружие.

«Найденное и задекларированное оружие гражданским отныне можно использовать на войне», — поделился депутат Рады.

Гончаренко пояснил, что украинцы смогут использовать такое оружие для необходимости отражать атаки на охраняемые военные объекты или для предотвращения действий лиц, «причастных к вооруженной агрессии».

До этого Гончаренко говорил, что Киеву необходимо отказаться от «плана победы», который подразумевает, что кто-то другой должен прийти на помощь Украине.

Гончаренко добавлял, что глобальная ситуация на втором сроке Дональда Трампа в качестве президента США будет строиться «не на правилах, а на договоренностях».

Также депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что на посту президента США Дональд Трамп может попытаться наладить отношения с Россией и сократить финансирование Украины.

Ранее депутат Рады назвал лучший подарок для Украины.

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